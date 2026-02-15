市場震盪變紅利？國銀去年對美放款衝上8,257億 年暴增近千億元

美國經濟穩健擴張，加上市場震盪創造進場時點，推升國銀對美放款爆發。據金管會統計，2025年底國銀對美放款餘額8,257億元，全年新增993億元或13%居海外之冠，顯示國銀正加速布局美國市場。

更關鍵的是，在美元全年貶值4.1%情況下，對美放款仍年增13%。若還原匯率因素，美元實質放款增幅估近18%，新增規模逼近1,300億元，實際動能遠高於帳面數字。

銀行主管指出，第一個動能來自基本面。美國通膨可控、經濟成長穩定，數據中心、航空、基建等當地產業融資需求升溫，企業資本支出與再融資同步擴張，帶動國銀參貸與聯貸部位明顯上升。

第二個關鍵則來自次級市場價格修正。台資銀行長期難進聯貸案的「初級市場」，多在「次級市場」溢價買授信債權，收益率遭壓縮；去年4月關稅戰引發波動，債權價格回落至平價，進場成本大幅下降。

資金充裕的國銀趁勢承接債權，在不侵蝕收益下擴大美元資產部位，成為放款暴增的重要推手。

至於台美關稅談判後的2,500億美元國家保證投資計畫，銀行圈認為制度定案，估一年後商機才會發酵。目前82家台積電供應鏈廠商中，雖有25家已赴美布局，但資金調度多仍在台灣，尚未反映在去年放款數據。

金管會統計顯示，2025年國銀海外分子行新增放款前三大市場為美國、新加坡與日本，全年各新增993億元、879億元與706億元；餘額分別為8,257億元、4,872億元與6,298億元，呈現「美國體量最大、動能最強」的雙重領先結構。

整體來看，2025年對美放款成長，是「景氣動能」與「價格紅利」雙軌推升。若未來國家保證機制上路，對美授信規模與收益貢獻，仍有續創新高空間。