國銀對美放款 暴增993億元

美國經濟穩健擴張，加上市場震盪創造進場時點，推升國銀對美放款爆發。據金管會統計，2025年底國銀對美放款餘額8,257億元，全年新增993億元或13%居海外之冠，顯示國銀正加速布局美國市場。

更關鍵的是，在美元全年貶值4.1%情況下，對美放款仍年增13%。若還原匯率因素，美元實質放款增幅估近18%，新增規模逼近1,300億元，實際動能遠高於帳面數字。

銀行主管指出，第一個動能來自基本面。美國通膨可控、經濟成長穩定，數據中心、航空、基建等當地產業融資需求升溫，企業資本支出與再融資同步擴張，帶動國銀參貸與聯貸部位明顯上升。

第二個關鍵來自次級市場價格修正。台資銀行長期難進聯貸案的「初級市場」，多在「次級市場」溢價買授信債權，收益率遭壓縮；去年4月關稅戰引發波動，債權價格回落至平價，進場成本大幅下降。