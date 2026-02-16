不去兆豐票 華南金總座李耀卿請辭 告別公股體系

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

行政院12日核定華南金（2880）、兆豐票兩家公股高層人事對調，13日公文送達後，華南金總經理李耀卿即表達辭意，決定正式告別公股體系。這起「互換案」不僅牽動兩大金控布局，也為李耀卿24年華南生涯畫下句點。

本次人事案由行政院拍板，李耀卿將轉任兆豐票券董事長，原兆豐票董事長蕭玉美則轉赴華南金任總經理。

財部官員僅表示兩人職務互調，是希望公股代表間，人才與經驗可以相互交流，且李耀卿都在華南集團很久了，適度流動一下有助其歷練。據了解，財部已慰留李耀卿，但李辭意甚堅。

行政院12日核定後，13日公文送達，預定過年後，2月24日旋即交接，時程緊湊。該人事案事前並未告知當事人，當事人及多數華南與兆豐人，都是經媒體披露才知道。

李耀卿2002年在華南金創設初期，自中信銀轉戰華南體系，參與金控草創，並在華南金集團一待24年。2022年出任金控總經理後，他推動為期三年的資本效率改革，強化資本配置與資產報酬結構。2025年華南金EPS達1.9元，14年來首度超越第一金，股價與現金殖利率表現同步改善，為階段性成果。

至於人事互換原因，外界直指是公民股間長期磨合與矛盾。身兼公股代表、又曾為民股延攬的專業經理人角色，使其長年處於兩方之間左右為難。

2月24日交接後，李耀卿將辦理退休，暫時離開公股舞台。未來動向仍待觀察，但其在華南體系24年的歷程，已為公股金控發展留下重要一頁。

華南金 金控

延伸閱讀

財部政次長 陳勇勝接任

公股人事搬風！蕭玉美接華南金總座 李耀卿轉任兆豐票券董座

兆豐投信送年菜關懷萬里獨居長者 在地人曾受助後生活改善回頭助人

檢察人事震撼彈 下任檢察總長是他？ 廉政署長馮成將高升法務部次長

相關新聞

國銀海外獲利版圖洗牌 去年盈餘918億元創高 香港最賺

據金管會統計，2025年國銀海外分子行全年稅前盈餘918億元寫史上新高，但獲利版圖悄悄洗牌。香港穩坐冠軍，但老大地位微搖...

國銀對美放款 暴增993億元

美國經濟穩健擴張，加上市場震盪創造進場時點，推升國銀對美放款爆發。據金管會統計，2025年底國銀對美放款餘額8,257億...

不去兆豐票 華南金總座李耀卿請辭 告別公股體系

行政院12日核定華南金、兆豐票兩家公股高層人事對調，13日公文送達後，華南金總經理李耀卿即表達辭意，決定正式告別公股體系...

獨／不去兆豐票！華南金李耀卿請辭了 告別公股體系

行政院2月12日核定華南金（2880）、兆豐票兩家公股人事對調，隔日13日公文送達後，華南金總經理李耀卿旋即向財部表達辭...

市場震盪變紅利？國銀去年對美放款衝上8,257億 年暴增近千億元

美國經濟穩健擴張，加上市場震盪創造進場時點，推升國銀對美放款爆發。據金管會統計，2025年底國銀對美放款餘額8,257億...

國銀2025年海外大賺918億飆新高！美國戰香港 日本虎視眈眈

據金管會統計，2025年國銀海外分子行全年稅前盈餘918億元寫史上新高，但獲利版圖悄悄洗牌。香港穩坐冠軍，但老大地位微搖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。