國銀海外分支機構2025年大賺918億元 創歷年新高

中央社／ 台北15日電

金管會統計顯示，2025年全年本國銀行海外分支機構（含分、子行）獲利為新台幣918億元，創下歷年新高，年增5.3%。海外獲利前5大地區，香港年賺378.1億元穩坐海外「金雞母」角色，其次為美國獲利122.6億元，不僅創歷年新高，也是海外增額最多區域。

金管會統計顯示，受惠於大環境降息，銀行資金成本下降、債券等投資淨利增加，國銀2025年海外分支機構獲利大賺918億元，年增46.4億元。細看獲利來源，最大宗來自亞洲近8成，其次美洲占比14.32%，再來是大洋洲占比3.8%。

如果進一步分析獲利前5大地區，依序為香港、新加坡、美國、中國與日本。

首先，香港2025年獲利378.1億元，續蟬聯國銀海外最賺錢據點，不過呈年減7億元或1.8%，主要因降息影響利息收益，加上營業及呆帳費用增加。

第2名為美國122.6億元，創歷年最高，年增29.7億元或31.9%，為增額最多地區，主要是2024年針對商用不動產提列呆帳費用較高，2025年部分呆帳沖回，呆帳費用減少所致。

第3名為新加坡獲利103億元，創歷年最高，年增9.3億元或9.8%，由手續費、投資與其他淨收益增加帶動；第4名中國獲利70.4億元，年減6.8億元或8.8%，主因呆帳費用增加；第5名日本獲利60.5億元，年增19.2億元或46.4%，增額僅次於美國，主因放款動能提升，利息、手續費、投資及其他淨收益都增加。

至於新南向國家獲利256.7億元，創歷年最高，年增22.5億元。金管會指出，主要受惠手續費、投資及其他淨收益增加；各地區以泰國增加12.1億元最多，柬埔寨增加11.8億元次之。

新南向國家獲利減少地區中，以越南減少14.9億元最多，包括利息、投資及其他淨收益減少，呆帳費用增加；馬來西亞減少1.8億元居次，主要因呆帳費用增加、利息淨收益減少。

