台銀：地緣政治風險牽動馬年金價 展望正向樂觀

2025年國際金價大漲逾7成，屢創歷史新高紀錄，成為全球資產中的焦點。台銀預測，全球政經多重不確定性將持續影響黃金市場前景，今年要重現去年「歷史紀錄級」漲勢機會小，且價格波動將成為常態，但仍會受到全球市場高度重視，基本面穩健，展望正向樂觀。

回顧2025年金價走勢，年初美國總統川普（DonaldTrump）祭出對等關稅新政，避險資金推升金價至每盎司2817.23美元，隨後金價亦隨俄烏談判進展、中東局勢接連震盪，年底避險資金持續流入金市，金價勁揚接連突破每盎司4400、4500美元關卡，最高站上4549.71美元新高，全年金價漲幅超過70%。

台銀指出，2025年在地緣政治與經濟不確定性加劇、美元走弱以及美國聯準會轉向貨幣寬鬆等因素交互推動下，全球投資人及各國央行為尋求資產的多元與穩定，加速增加黃金配置，最終締造金價驚人的強勢表現。

直到邁入2026年1月，金價依舊延續漲勢連續第6個月收紅，一度衝破每盎司5600美元大關，然而在1月底至2月初間出現大幅修正，價位回落至4900美元左右，直到年關前仍持續震盪。

台灣銀行貴金屬部經理楊天立表示，由於金價從去年10月上漲到今年1月，此期間累積漲幅回檔50%甚至到61.8%應該都是合理範圍，一般預期會在短期間內觸及低點，甚至有超額清洗狀況，之後花1、2個月整理，才會慢慢回到上升趨勢。

至於價位，台銀先前預測今年金價短、中期支撐為每盎司4500美元、4200美元與4000美元，上檔反壓為4800美元、5000美元及5200美元，全年金價漲幅約20%至30%，楊天立不諱言，金價在今年1月便達到去年預測的目標價，現在最難預測的是，後續川普面臨期中選舉會有多少動作。

楊天立分析，支撐金價的因素除了各國央行購買，更重要的是市場面對不確定性、避險意識提升，債券及外匯市場的資金跑進來，才是影響最大的。原本市場關注美國聯準會降息的可能性，但現在看來已不是焦點，反而要關注地緣政治風險，包括國與國、區域與區域之間的緊張局勢，還是會主導未來黃金行情，「但這已經變得很難預測」。

面對外資相繼調高黃金目標價，預測今年底有望突破6000美元以上，楊天立持保守觀點認為，後續金價走勢仍要觀察川普的動作，整體而言，今年金價的趨勢仍然會往上，但震盪幅度會越來越大，對比過往黃金是各種貴金屬裡面波動最穩定的，今年波動加劇將成為常態。

在資產配置方面，楊天立建議投資人仍維持約配置10%於黃金，並提醒白銀、白金等貴金屬波動比黃金更高，這是因為相較黃金是基於避險情緒買盤支撐，投機成分不高，白銀、白金有相當高的投機成分，因此回檔幅度驚人，必須留意。

楊天立也透露，去年12月至今年1月間，台銀黃金存摺開戶數隨金價上漲而增加，開戶數單月增幅約7至8成，「行情在漲的時候，大家就會來追逐」；買賣情形方面，去年4月、9月、10月、12月交易量明顯大增，有時成交量月增幅度達1、2倍，但當沒有行情時，成交量便會沉寂下來。

楊天立觀察，今年1月金價持續創新高，但黃金存摺總量並沒有出現倍數成長，買賣量接近平衡，可能是因為金價已經很高，市場因居高思危、有點猶豫。