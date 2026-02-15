2026赴日旅遊怎刷最划算 信用卡雙幣卡電支詳解一次看

交通部統計2025年出國旅遊高達1894萬4436人次，年成長12.43%，創歷史新高，其中赴日本旅遊占比35.53%居冠，相當於每10人就有3、4人前往日本，足見台灣民眾「哈日」熱潮絲毫不減。

銀行看準龐大海外消費商機紛紛推出回饋，全支付、玉山Wallet等業者也提出跨境支付服務，強勢加入戰局，究竟民眾在日本消費如何聰明選擇信用卡、雙幣卡、電子支付或現鈔，彙整4大問答一次看。

問：2026年上半年日圓走勢？

國泰世華銀首席經濟學家林啟超指出，市場不確定日本央行未來升息幅度，導致日本長年期公債究竟誰來買依然未解，如果日本壽險業轉向海外投資逐步增加，對匯市來說，日圓仍有貶值壓力。對台灣人來說，日圓匯價已經夠甜，「還要出現更甜的機率不大」。

渣打銀行發布2026年全球市場投資展望指出，2025年以來，長期低估的日圓具備強勁反彈動能，主要受惠美日實質利差收斂與日本央行貨幣政策正常化，預估美元兌日圓未來12個月將邁向147。

問：在日本旅遊，現金、信用卡、雙幣卡、電子支付等各項支付工具，如何搭配最有利？

以出國旅遊來看，海外刷信用卡都需支付1.5%海外消費手續費，民眾如果出國消費，可以事先找好回饋率高於1.5%的信用卡，相當於不收取手續費又有其他回饋。搭配組合上，可以回饋率較高的信用卡或雙幣卡消費為主，並搭配電子支付作為小額消費之用，萬一實體通路沒有提供支付選項時，再使用日圓現鈔。

所謂日圓的雙幣卡，使用上可以在匯率低點先以外幣帳戶線上換日圓，分散匯率風險，未來日本刷雙幣卡時，則是扣外幣帳戶中的日圓。

Money101金融產品比較平台表示，信用卡和雙幣卡各有利弊，舉例來說，若日本旅費預估要15萬日圓，其中10萬日圓可以雙幣卡消費，扣帳戶中事先換好的日圓，剩下的再以信用卡消費。

問：2026年瞄準日本市場的信用卡優惠有哪些？

多家銀行看好台灣民眾愛到日本旅遊，針對海外消費都大打回饋率，不過，要留意部分額外加碼回饋方案，可能需限量登錄完成，並設有每戶回饋金額上限。

截至3月底前，中國信託LINE Pay信用卡到日本實體商店消費，最高享LINE Points 5%回饋。截至3月底前，富邦J卡在日本消費基本回饋3%無上限，另實體加碼3%則需單筆消費滿1000元才享加碼。

截至6月底前，國泰世華CUBE卡在APP選擇「趣旅行」權益方案，日本實體消費享3.3%回饋無上限。截至6月底前，台新Richart卡透過Richart Life APP切換到「玩旅刷」權益，實體與線上的海外消費享3.3%台新Point回饋。

截至6月底前，玉山熊本熊卡（屬雙幣卡）日本一般消費享2.5%現金回饋無上限，指定日本商店加碼6%現金回饋，需登錄。

截至12月底前，星展銀行eco永續卡在日本持卡或以Apple Pay、Samsung Pay在當地實體商店消費，享5%現金積點回饋。

問：哪些電子支付可以在日本跨境付款？有何注意事項？

目前台灣電子支付業者包括全支付、街口支付、一卡通 iPASS MONEY、玉山Wallet、台新Pay+與全盈+PAY都攜手日本電子支付龍頭PayPay，民眾到日本只要看到PayPay標示的牌子，就可以直接透過電子支付業者的APP出示付款碼或掃碼支付，台新銀行的電子支付台新Pay+預計今年2月也加入日本跨境支付。

根據官網公告，全支付目前只能綁定銀行帳戶或以全支付帳戶餘額扣款，街口支付跟玉山Wallet可以綁銀行帳戶也可以信用卡，不過，街口支付綁定信用卡僅限使用台新街口聯名卡，玉山Wallet也僅開放綁定玉山銀行信用卡，一卡通 iPASS MONEY則是僅能用帳戶餘額扣款。

使用電子支付在日本消費時，全支付、街口支付、玉山Wallet多有不錯的回饋率，但設有上限，較適合小額支付使用，好處是免收1.5%海外交易手續費，頁面當下就顯示適用匯率。必須注意的是，若有意在日本消費使用，建議先在台灣完成電子支付升級或綁定支付工具流程。