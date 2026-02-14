春節前消費旺！五大發卡行元月刷出3086億、年增逾3成 兩家創同期新高

受惠春節前消費動能強勁，五大發卡銀行信用卡今年1月簽帳金額刷出3086億元，年增31%；其中國泰世華及台新創下歷年1月新高紀錄，中信較去年同期成長率高達49%，幅度居冠。

中信指出，1月中信卡總簽帳金額為937億元，較去年1月成長46%；信用卡金額為825億，較去年同期成長49%。主要為新卡戶成長及本行長期經營產業生態圈，帶動旅遊團費機票、歲末聚餐、年前購物，帶動旅遊、餐飲、海外消費、超市/超商等。新發卡量15.4萬卡，主要為長期佈建產業生態圈，包含零售生態、交通旅遊、社群平台、百貨購物，持續帶動新客戶申辦。

國泰世華1月簽帳金額達731億元，創歷年同期新高，較去年同期增加近200億元，年增率高達37%。1月受惠於春節採買與年終入帳紅利，消費動能強勁。觀察卡友消費態樣，成長動能主要來自百貨、網購、旅遊餐飲及日常高頻消費。在經營策略上，國泰世華銀行打破追求大眾卡量的思維，轉向「分眾化與情境化」經營。除以玩數位、樂饗購、趣旅行、集精選及慶生月主權益長期經營，更不定期推出期間限定主題權益，如日本賞、童樂匯、瘋大港等快閃權益，使CUBE卡深度融入用戶生活。

北富銀信用卡1月刷卡量538億，較去年同期成長18%，較上月減少9%，北富銀指出因受入帳天數較12月少3天，加上保險簽帳量下滑，整體簽帳較上月份減少。1月刷卡量成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費佔比近4成。新增發卡量約3.7萬張，主要發卡貢獻及本行累積發卡量前三名為：富邦Costco聯名卡約270萬卡、富邦J卡約240萬卡及富邦momo卡約110萬卡。

玉山信用卡1月簽帳金額為518億元，較去年同期成長13.4%，成長動能主要來自網購與保險，受惠於年節採買線上化、電商平台歲末促銷及保費活動，帶動電商與保費通路穩健成長。玉山流通卡數758萬張，較去年同期成長1.4%，有效卡數為484萬張，新發卡數為6.3萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。其中Unicard於上半年持續百大指定消費享有最高4.5%回饋，亦同步推出玉山Wallet領券加碼優惠，例如持玉山Unicard至指定購票平台、國內餐飲及交通通路消費分別可享3%或5%的玉山e point回饋。

台新銀行1月信用卡刷卡金額474億元，創歷年1月新高，主要延續Richart卡上市動能、不定期領券活動促動，保費、海外、旅遊消費成長顯著。單月刷卡金額年增率34%，前五大發卡行排名第3。目前 Richart卡已累積300萬卡友。1月新權益上線，LINE Pay搭配領券享最高3.8%，使「Pay著刷」用戶大幅增加。觀察年輕客戶日常消費，使用Line Pay比例持續提高，且迎來春節連假、櫻花季旅遊熱潮，台新Richart卡持續推出LINE Pay加碼券，以及海外、旅遊相關活動。