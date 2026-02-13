壽險業1月新契約保費收入1,565億元 年增七成

壽險公會13日公布2026年壽險業保費收入情形，今年1月新契約保費收入為1,565.6億元，年增74.1%，其中，1月投資型保單新契約保費收入達751.9億元，年增率達98.4%。壽險公會指出，投資市場熱絡，帶動民眾對投資型保單信心，加上壽險深化銀行通路合作，推升銷售動能。

根據壽險公會統計顯示，若同時考慮「非保險合約」收入，今年1月壽險業保費收入為3,134.9億元，年增48.5%，其中，初年度保費收入為1,565.6億元，年增74.1%，續年度保費收入1,569.2億元，年成長29.5%。

進一步觀察今年1月新契約保費收入1,565.6億元，年增74%，各險別部分，傳統型保單新契約保費收入813.7億元，年增56.3%；投資型保單新契約保費收入751.9億元，年成長98.4%。

壽險公會分析，以傳統型保單來看，主要有4原因，帶動傳統型新契約保費收入年增56.3%，第一，年初美國聯準會（Fed）基準利率維持不變，在市場降息環境下，現行美元保單宣告利率水準對民眾仍具吸引力，帶動美元利變型保險商品需求成長；第二，壽險業正式接軌IFRS17及新一代清償能力制度，為厚實合約服務邊際（CSM），業者也積極開發並推動期繳型及保障型保險商品。

第三，因應超高齡社會趨勢，業者持續開發及推動美元固定利率養老保險商品，滿足民眾退休規劃與傳承需求；同時在市場降息環境下，固定利率保險商品具長期鎖定利率效果；第四，業者強化壽險公司資產負債管理及幣別匹配度，積極推動保險商品轉型，增加銷售美元計價保險商品比重。

至於投資型保單，壽險公會說明，成長動能主要來自兩部分，一是延續去年底投資市場熱絡氣氛，全球主要股市表現穩健，增強民眾對投資型保險商品的信心，推升初年度保費成長動能；二是業者積極深化與銀行通路合作，結合壽險保障、銀行理財服務與投信的投資專業，推出貼近民眾對風險保障與資產增值的商品。