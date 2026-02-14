匯市封關 蛇年升值1.1元 終結連三年貶勢 收31.518元

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
新台幣蛇年全年升值1.164元、升幅為3.69%，終結虎年以來連續三年貶值走勢。（路透）
新台幣蛇年匯市封關，新台幣兌美元昨（13）日收在31.518元，貶值5.8分，成交量縮至14.52億美元，累計新台幣蛇年全年升值1.164元、升幅為3.69%，終結虎年來連三年貶值走勢。

「台美對等貿易協定」簽署，新台幣兌美元匯率昨日早盤以31.44元開出，原本小幅走升至31.42元，但反映美股收黑、資金轉進美元避險，美元指數反彈，新台幣開盤約半小時即由升轉貶，午盤後貶勢持續，一度貶至31.519元，終場收31.518元，貶值5.8分，貶破31.5元關卡。

匯銀人士指出，昨日匯市受到美元指數轉強，加上台股已封關、外資進出力道小，主要以進出口商實質交易為主，不過有觀察到政府基金近日有較大買盤，加上因台幣兌美元價位落在平均水位之下，有進口商逢低進場買盤，推升台幣較為偏貶；至於出口商除有固定賣盤，因價位未達31.6元之上，並沒有較大賣壓釋出。

展望金馬年，匯銀人士指出，過年期間主要以美股為關注焦點，因近期美股逢高出現修正，AI疑慮題材再度出現，若年節期間美股發生大幅度回調，將對台幣年後開紅盤有較大波動；須關注川普談話對市場影響。

13金控元月獲利年增29% 合計稅後純益747億元

農曆年前，13家上市金控元月獲利昨（13）日全數揭曉，合計稅後純益747.5億元，年增29.3%，壽險及證券為主體金控表...

日勝生奪高捷公辦都更案

日勝生昨（13）日宣布成為「高雄捷運R17世運站A5街廓公辦都更案」最優申請人，全案預計投資金額逾80億元，為台積電高雄...

臻鼎2026年營收挑戰新高

全球PCB龍頭臻鼎昨（13）日舉辦尾牙活動。董事長沈慶芳表示，臻鼎去年營收再創歷史新高，主要動能來自伺服器、光通訊與IC...

六壽險業者 國壽1月最賺

壽險業今年起接軌IFRS 17及新一代清償能力TIS會計制度，六大壽險今年1月稅後純益全數出爐，合計六家壽險共賺進約27...

欣興董座 簡山傑代理

PCB載板大廠欣興昨（13）日公告董事長異動，解任董事長曾子章職務。欣興說明，因法人董事聯華電子改派代表人，舊任者董事長...

