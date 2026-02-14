六壽險業者 國壽1月最賺

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

壽險業今年起接軌IFRS 17及新一代清償能力TIS會計制度，六大壽險今年1月稅後純益全數出爐，合計六家壽險共賺進約272億元，年增約19.9%，其中，國泰人壽單月稅後純益86.5億元奪下冠軍。

個別壽險來看，國泰人壽1月稅後純益86.5億元，年減率約8.3%，主要是反映過往厚實CSM（合約服務邊際）的穩定攤銷、經常性收益挹注，以及接軌後負債利息成本顯著下降所帶來的利差貢獻。國壽表示，1月新契約CSM年成長超過30%，單月貢獻達100億元，初年度保費及初年度等價保費分別為368億元及79億元，皆維持增長態勢。

台灣人壽1月稅後純益40.1億元，年增率約62.7%，主要受到債券及基金評價利益，加上過往累積CSM攤銷，以及投資型保單改採國際財務報導準則第15號（IFRS15）重新衡量影響。南山人壽1月稅後純益39.6億元，年增率約68.9%，主要受惠於CSM累積，保險本業表現亮眼，加上穩定的經常性收益，及掌握市場波段實現資本利得。

富邦人壽1月稅後純益28.1億元，年減67.6%，若本月加計FVOCI股票處分損益94.6億元後，調整後獲利為122.7億元。富邦人壽說明，部分金融資產重新指定為FVOCI會計科目，其中屬於權益類有價證券的處分損益，不計入當期損益，但已直接反映於保留盈餘，仍可供分配盈餘。

凱基人壽1月稅後純益24.51億元，年增約4.7%，若加計FVOCI股票處分利益稅後金額約42.6億元，調整後合計為67.1億元。凱基人壽指出，1月新契約保費收入97億元，較去年同期增65%，不但創近五年新高，更帶動新契約CSM年增13%。

新光人壽今年則因合併台新人壽，1月合併稅後純益53.2億元，與去年同期相比轉盈。新光人壽表示，因制度轉型、業務綜效與市場操作三大動能共同支撐。本月新契約保費收入達203億元，年增191%，創新高。

