日勝生奪高捷公辦都更案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

日勝生（2547）昨（13）日宣布成為「高雄捷運R17世運站A5街廓公辦都更案」最優申請人，全案預計投資金額逾80億元，為台積電高雄廠周邊首宗以產業政策為導向的公辦都更案。

仲量聯行台灣分公司董事總經理侯文信分析，半導體產業的建廠與擴張現在以「季」為單位快速推進，高市府從土地盤點、招商條件設定到回應產業需求，精準抓住台積電設廠與相關產業鏈的需求，透過公辦都更模式快速釋出精華土地，大幅降低投資人開發風險，同步推動城市的發展與產業的轉型。

侯文信表示，本案以「產業、安家、交通」三位一體做為定位，規劃初期即導入明確的產業機能，市府優先將分回企業安家住宅空間，提供台積電及相關供應鏈員工租用，解決科技人才移居高雄的居住需求。加上該案建築設計能透過空橋直接連通捷運R17世運站，落實大眾運輸導向發展（TOD）模式，實現「產業、安家、交通」三位一體且「到站即到家、到站即到辦公室」的高效生活圈。

日勝生指出，「高雄捷運R17世運站A5街廓公辦都更案」，基地面積約4,200坪，總開發總樓地板面積約3.4萬坪，預計投資金額約88.5億元，涵蓋產業研發辦公、企業安家住宅及商業設施三棟建築。

侯文信進一步分析，參考新竹科學園區發展經驗，半導體產業鏈群聚將帶動商務辦公需求顯著成長，此趨勢已反映在高雄近期的租金漲幅上。隨著台積電量產與供應鏈群聚效應擴散，接下來北高雄楠梓產業園區周邊將形成結合半導體產業聚落與高品質生活的全新都心。

台積電 公辦都更 高雄

