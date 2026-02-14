快訊

欣興董座 簡山傑代理

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB載板大廠欣興（3037）昨（13）日公告董事長異動，解任董事長曾子章職務。欣興說明，因法人董事聯華電子改派代表人，舊任者董事長職務當然解任，已依據公司法相關規定，由聯電法人代表董事簡山傑代理董事長職務，公司將於近期召開董事會推選新任董事長。聯電在欣興董事會有三席董事，包括曾子章、簡山傑、劉啟東。欣興昨日公告，公司法人董事改派代表人，聯電法人代表曾子章改由聯電財務處執行處長陳韻郁擔任。欣興表示，聯電改換法人代表，主要是曾子章屆齡退休、進行世代交替，感謝董事長曾子章領導下將欣興帶領至全球第一，聯電是欣興長期主要股東，支持任何對公司有正面助益的經營團隊調整，致力現有經營團隊順利傳承。

欣興隸屬聯電集團旗下，是全球第一大IC載板廠商與PCB領導廠商，專注開發高效能計算、AI伺服器及消費性電子的ABF與BT載板，客戶包含輝達、超微等國際大廠。近一年AI熱潮帶動相關產品需求暴增，台積電今年起先進封裝的CoWoS部分製程也擴大委外，載板廠角色更吃重，欣興為台積電先進封裝聯盟成員，預期2026年隨先進封裝瓶頸改善有助高階載板出貨進一步放量，今年營運有望更上層樓。

董事長 欣興 聯電

