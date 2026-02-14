13金控元月獲利年增29% 合計稅後純益747億元

農曆年前，13家上市金控元月獲利昨（13）日全數揭曉，合計稅後純益747.5億元，年增29.3%，壽險及證券為主體金控表現優於銀行型金控。壽險雙雄國泰及富邦均賺逾百億元，獲利前五強中，壽險金控占三位，唯一證券為主體金控也進榜。

由於今年起保險業適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計FVOCI（其他綜合損益）股票處分利益，但仍屬可供分配盈餘，若加計後，單是國泰金（2882）、富邦金及凱基金合計獲利將再大增逾190億元。金控主管指出，元月資本市場大好，除投資部位大的大型壽險資本利得大進補，證券子公司亦直接受益，獲利亮眼。

單月獲利王由國泰金拿下，稅後純益達146.1億元，EPS達0.99元。各子公司核心業務動能強健，國泰世華銀行稅後純益51.3億、國泰證券7.7億及國泰投信3.2億元，皆創單月新高。

富邦金稅後純益101.2億元，EPS為0.72元。台北富邦銀行49.1億、富邦證券16.5億元，單月獲利創同期新高，富邦產險單月13.1億元為歷史同期次高。北富銀利息淨收益年成長29%。手續費淨收益成長39%。

台新新光金稅後純益88.2億元，年成長454%，合併效益顯現，EPS為0.35元，歷史新高，今年起為合併後首個完整年度。依IFRS 3企業合併規定須對原新光金各子公司部分資產負債公允價值重新衡量，並以此作為合併時新金控帳面價值以進行後續會計處理，此影響數反映於金控層級自結損益。

凱基金稅後純益56.45億元，EPS為0.33元；凱基金表示，凱基銀行1月獲利8.2億元，年增13%；1月台股交投熱絡走勢強勁，凱基證券把握台股價量齊揚，帶動經紀、財管、自營與承銷業務全面成長，獲利28.18億元，年成長達300%。

公股金控方面，第一金稅後純益30.08億元，年增18.2%，EPS為0.21元；獲利主體一銀獲利回升至24.59億元、年增6.7%。合庫金稅後純益為19.88億元，年成長31.92%，EPS為0.12元。