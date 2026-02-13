金融機構調升GDP成長展望 彭博：央行升息機率大增

彭博資訊報導，從多家金融機構近來陸續大幅調高台灣經濟成長預測來看，央行下半年到明年升息機率大增。

多家外資機構都已調升台灣今年國內生產毛額（GDP）成長展望。美銀（BofA）大幅調高一倍多到8%，法國巴黎銀行也提高一倍多至5.9%，花旗調升2.5個百分點至5.5%，瑞銀調高到6.9%，高盛上調到6.5%。

諸多利多因素短期預料將繼續協助台灣經濟成長，台灣央行因此有更多空間觀望通膨及房價走勢，以決定貨幣政策方向。各金融機構經濟學家大多認為，台灣央行今年沒有降息急迫性，但對台灣央行後續利率走向看法分歧，升息選項浮上檯面。

經濟學家表示，台灣央行利率走向一大關鍵，在於股市上漲的財富效應，是否會使民間消費回溫，進而推升通膨突破央行舒適圈。瑞銀經濟學家鄧維慎表示：「股市帶來的財富效應，以及貿易協議降低不確定性，可能在未來數月進一步推動消費復甦。」

法國巴黎銀行預測，台灣最快在今年下半年出現升息風險。花旗則認為，今年底會升息一次半碼（12.5基點）。

美銀與法國興業銀行預估升息時機較晚一些，要到2027年才有調整利率空間。