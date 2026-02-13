聽新聞
0:00 / 0:00
金融機構調升GDP成長展望 彭博：央行升息機率大增
彭博資訊報導，從多家金融機構近來陸續大幅調高台灣經濟成長預測來看，央行下半年到明年升息機率大增。
多家外資機構都已調升台灣今年國內生產毛額（GDP）成長展望。美銀（BofA）大幅調高一倍多到8%，法國巴黎銀行也提高一倍多至5.9%，花旗調升2.5個百分點至5.5%，瑞銀調高到6.9%，高盛上調到6.5%。
諸多利多因素短期預料將繼續協助台灣經濟成長，台灣央行因此有更多空間觀望通膨及房價走勢，以決定貨幣政策方向。各金融機構經濟學家大多認為，台灣央行今年沒有降息急迫性，但對台灣央行後續利率走向看法分歧，升息選項浮上檯面。
經濟學家表示，台灣央行利率走向一大關鍵，在於股市上漲的財富效應，是否會使民間消費回溫，進而推升通膨突破央行舒適圈。瑞銀經濟學家鄧維慎表示：「股市帶來的財富效應，以及貿易協議降低不確定性，可能在未來數月進一步推動消費復甦。」
法國巴黎銀行預測，台灣最快在今年下半年出現升息風險。花旗則認為，今年底會升息一次半碼（12.5基點）。
美銀與法國興業銀行預估升息時機較晚一些，要到2027年才有調整利率空間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。