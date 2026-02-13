6大壽險接軌新制首月 1月獲利272億、年增近2成

保險業2026年起接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17）與新一代清償能力制度（TIS），更著重累積保險合約服務邊際（CSM）。6大壽險1月稅後淨利合計達新台幣272.02億元，年增19.92%。

在IFRS 17下，保險業不會在銷售保單時認列利潤，而是後續提供服務時才逐步認列到損益表中的保險收入，因此每賣出一張保單可累積多少CSM，成為各家業者的重要指標，也牽動未來中長期獲利能力。

此外，保險業2026年起適用IFRS 17，取消金融資產覆蓋法，加上部分金融資產重新指定到FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量），保險業過去股票部位多在FVTPL（透過損益按公允價值衡量），多數業者今年起把部分股票部位改放到FVOCI後，此部分的股票資本利得將不會進入損益表，不過仍會進入保留盈餘，仍屬可供分配盈餘，因此，部分壽險業也公布FVOCI股票處分損益金額。

國泰人壽1月稅後淨利86.5億元，年減8%。國壽表示，單月獲利主要反映3來源，一是來自過去CSM釋出貢獻20多億元，其次為經常性收益，再來接軌後負債利息成本下降帶來利差貢獻，截至1月底外匯價格變動準備金餘額逾1150億元。國壽2026年新契約CSM目標750億元，1月新契約CSM達100億元，年成長逾30%。

台新新光金公告，新光人壽1月合併稅後淨利53.2億元，主要是由制度轉型、業務綜效與市場操作3動能支撐，銜接IFRS 17後讓CSM能穩定釋放利潤。1月新契約保費收入達203億元、年增191%，可持續厚實CSM。

台灣人壽1月稅後獲利40.11億元，年增62%。台壽指出，主要受到債券及基金評價利益，加上過往累積CSM釋出，以及投資型保單改採國際財務報導準則第15號重新衡量等影響。保險業務動能表現良好，新契約保費達164億元，年成長276%。

南山人壽表示，受惠於CSM累積，保險本業表現亮眼，加上穩定的經常性收益，與掌握市場波段實現資本利得，1月稅後損益39.6億元，年成長68%。南山人壽1月新契約保費約新台幣87億元，以高保障型商品、理財型商品與投資型年金商品為銷售主力。

富邦人壽1月稅後淨利28.1億元，年減67%。未來商品方面，富邦人壽持續以分紅、利變及投資型商品為主軸，聚焦美元長年期高保障型壽險，並強化推動健康及意外險等高保障商品，以提升新契約CSM為目標。富邦人壽1月初年度保費達210億元，年成長47%，以傳統分紅與投資型為成長動能。此外，富邦人壽外匯價格變動準備金1月底餘額逾1445億元，創歷年最高。

凱基人壽1月稅後獲利24.51億元，年增4.7%。因應接軌，凱基人壽聚焦長年期與保障型商品，強化CSM存量，並以外幣及投資型商品做為銷售主軸，1月新契約保費收入97億元，年成長65%，更帶動新契約CSM年增13%。