年前資金需求旺 新台幣最高發行額逾4.2兆續創高

中央社／ 台北13日電

農曆新年即將到來，民眾資金需求殷切，中央銀行今天公布115年農曆春節前最後一個營業日（13日）的新台幣最高發行額為4兆2967億元，續創歷史新高。

央行官員解釋，台灣經濟成長強勁，不少科技業獲利亮眼，發放年終、績效獎金，同時，民眾提領新鈔包紅包、採購年貨等需求，也推升通貨發行額。

央行公布，115年農曆春節前最後一個營業日（2月13日）的新台幣最高發行額為4兆2967億元，較114年最高發行額4兆537億元，增加2430億元或5.99%，續寫歷史新高。

央行官員指出，農曆春節前最後一個營業日，通常都是發行額高峰，年後資金會陸續回籠，預估在過年後兩個月內，約7成資金將回存到銀行體系。

儘管台灣許多店家已接受電子支付，非現金支付日益普及，發行額仍續創新高。央行官員表示，長期來看，發行額年增幅略為趨緩，但仍持續成長，顯示民眾對現金仍有一定需求，可能出於留點現金在身上以備不時之需，或是過年包紅包，拿紙鈔比較有感等習慣。

央行 新台幣

