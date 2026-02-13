5大發卡銀行1月刷3086億 年增逾3成
受惠旅遊、網購等消費成長，5大發卡銀行信用卡2026年1月簽帳金額近新台幣3086億元，年增31.04%；其中，中信銀單月刷卡金額近825億元，年增48.62%，續居刷卡王寶座。
根據中信銀、國泰世華銀、北富銀、玉山銀與台新銀等5大發卡銀行網站公告資訊，5大發卡行信用卡今年1月簽帳金額合計3086億元，年增率為31.04%。
中信銀行1月信用卡簽帳金額近825億元，年成長48.62%。中信銀表示，主要來自新卡戶成長，加上長期經營產業生態圈，帶動旅遊、餐飲、海外消費、超市超商消費等。
國泰世華銀行1月受惠春節採買與年終獎金入帳，1月信用卡簽帳金額達731億元，創歷年同期新高，年增率達37.54%。分析消費型態，成長動能主要來自百貨、網購、旅遊餐飲與日常高頻消費。
台北富邦銀行1月信用卡簽帳金額為538億元，年增17.62%。北富銀表示，1月刷卡量成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費占比近4成。
玉山銀行說明，信用卡業務持續穩定增長，1月成長動能主要來自網購與保險，單月簽帳金額為518億元，較去年同期成長13.36%，
台新銀行表示，1月簽帳金額474億元，創歷年1月新高，年增33.86%，尤其在保費、海外、旅遊消費成長顯著。觀察年輕客戶日常消費，使用Line Pay比例持續提高，另面對春節連假、櫻花季旅遊熱潮即將到來，將持續推出LINE Pay加碼券與海外、旅遊相關活動。
此外，玉山銀1月新發卡數為6.3萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。
北富銀1月新增發卡量約3.7萬張，主要發卡貢獻與銀行累積發卡量前3名，分別為富邦Costco聯名卡約270萬卡、富邦J卡約240萬卡與富邦momo卡約110萬卡。
