新台幣鈔券改版面額主題 央行公布票選結果

新台幣睽違24年將改版，中央銀行日前啟動新台幣鈔券改版作業，並以「台灣之美」作為系列主題，邀請全民投票參與，票選活動已於13日17時順利完成，央行也公布，累積總投票數達19萬2,959人次，以及12項面額主題得票數與得票比率結果。

從12項面額主題得票數與得票比率結果來看，「島嶼生態」主題以得票數13萬7,510得票數、得票比率16.88%，排名第一；「保育動物之美」得票數9萬9,304、得票比率12.19%居次；「民俗節慶」得票數7萬9,353、得票比率9.74%；「和諧共融」得票數7萬6,518、得票比率9.39%；「保育植物之美」得票數6萬9,975、得票比率8.59%等。

央行13日發布新聞稿指出，感謝社會各界之關注與熱情支持，本行辦理之「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，已於13日17時順利完成，累積總投票數達19萬2,959人次，充分展現國人對新版鈔券的高度期待與參與熱忱。

中央銀行發行局官員表示，主要是對外公布12項面額主題得票數與得票比率的結果，相關票選結果將納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計重要參考。