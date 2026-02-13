聽新聞
你的首選第幾名？新台幣改版票選結果出爐 這主題奪冠遠超第2名
趕在農曆年前最後一個工作天，中央銀行公布「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動投票結果，「島嶼生態以16.88％的得票率拿下第一名，遠超第2名「保育動物之美」12.19％
央行表示，此次累積總投票數達19萬2959人次，展現國人對新版鈔券主題的關心，相關票選結果將納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計的重要參考。
第3名、第4名的得票在伯仲之間，「民俗節慶」得票率9.74％、「和諧共融」9.39％，「保育植物之美」以8.59％排名第5；最後一名是「女性的光輝」，得票率3.97％。
