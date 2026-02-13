新台幣蛇年封關強升3.69% 終止連3年貶勢

新台幣蛇年匯市正式封關，新台幣兌美元今天收盤收31.518元，貶5.8分。回顧過去一年，新台幣走勢猶如雲霄飛車，收盤價最高衝上28字頭，最低探33元價位；全年升值1.164元、升幅達3.69%，終止虎年以來連續3年貶勢。

外匯交易員表示，由於台股提前封關，匯市交易量能明顯縮水，今天進口商買盤較多，加上國際美元止跌回升，使新台幣偏貶，新台幣兌美元開盤價為31.44元，最高31.42元、最低31.519元，終場以31.518元作收，台北及元太外匯市場總成交金額縮小到14.52億美元。

根據央行今天統計，美元指數升0.21%，主要亞幣齊聲喊貶，韓元貶值0.35%、日圓下跌0.24%、新台幣貶0.18%、新加坡幣跌0.13%、人民幣貶0.12%。

回顧蛇年表現，新台幣匯價峰迴路轉，3月、4月數度摜破33元整數關卡，5月初受到美國關稅亂流干擾，加上市場非理性預期，出現「暴力升值」，新台幣兌美元連續2個交易日盤中狂飆逾1元，匯價奔向29元。央行總裁楊金龍親上火線穩定信心，多管齊下大力穩匯。

儘管央行「踩煞車」，新台幣升值氣焰仍高漲，7月初收盤價來到28.828元，重返28字頭，創逾3年來新高。到了下半年，台股屢創新高，但外資持續賣超台股並匯出，新台幣匯率貶勢難止，一路下跌至31.5元價位。

在蛇年封關倒數階段，新台幣匯率緊貼台股走勢。受外資大砍台股影響，匯市走弱壓力沉重，今年2月初新台幣收盤貶至31.678元，改寫逾9個月新低紀錄。

展望新台幣馬年走勢，外匯交易員指出，關鍵仍在於台股表現，台股蛇年封關收在33605.71點新高，農曆春節期間需留意國際股市變化；若股市出現大幅回調或持續上攻，均可能在年後影響台股，進而使匯價波動加大。

針對美國近日將公布消費者物價指數（CPI），外匯交易員表示，美國日前數據可見就業市場穩健，短期內降息不具即時性，至少要等年中以後才會討論，尤其即將公布的CPI數據，若顯示通膨仍在可控範圍時，「降息考量會愈推愈遠」。

外匯交易員預估，今年上半年新台幣兌美元的匯價會在31.2元到31.8元區間，較大的變數還有國際政經局勢變化，例如美國總統川普川普（Donald Trump）在1月多次表達基於美國國家安全為由，希望接管丹麥自治領地格陵蘭，導致當時國際美元下挫，進而影響匯市走勢。