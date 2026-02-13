「媽祖保庇金」送上投資好運 群益金鼎證券攜手大甲鎮瀾宮送祝福

春節來，財運到！群益金鼎證券（6005）攜手大甲鎮瀾宮推出限量「媽祖保庇金」，不分新戶或舊戶，只要完成指定交易任務，即有資格獲得限量「媽祖保庇金」。繼日前推出「群益發財乖乖」、「群益發財水」與紅包活動廣獲客戶好評，群益延續發財熱潮將好運升級，將信仰祝福融入投資日常，在新的一年為投資人送上「媽祖同行，財富隨行」的美好祝福。

「媽祖保庇金」以大甲鎮瀾宮媽祖形象結合群益吉祥物「探奇」共同設計，內有象徵好運的50元發財硬幣，並印有「媽祖同行，財富隨行」字樣，傳遞安心、穩健與祝福的意涵，希望能「以錢生錢」、「錢滾錢」，為投資人招來好運，群益證希望透過這份別具意義的心意，陪伴投資人在市場起伏中，穩健前行、累積財富。

為祈求活動順利、客戶平安順心，群益金鼎證券特別由經紀部主管張學菏執行副總裁率領全台分公司督導與經理人，前往大甲鎮瀾宮參拜，與大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤一同向媽祖祈福，透過媽祖的加持，誠心祝願所有獲得「媽祖保庇金」的群益客戶，都能平安與財富並行。

群益金鼎證券表示，台灣投資人除了追求專業與效率，也很重視安心感與正向能量。此次推出「媽祖保庇金」，正是希望將在地信仰文化的祝福力量，轉化為陪伴客戶前行的溫暖支持，讓投資不只是數字的累積，更是一段安心、踏實的旅程。

在參與方式上，不分新戶或舊戶，只要完成指定交易任務，即有機會獲得限量「媽祖保庇金」。「媽祖保庇金」將於農曆年後分送至群益金鼎證券全台分公司，數量有限，投資人可以與群益營業員聯繫，盡快完成任務獲得領取媽祖保庇金資格，送完為止！

支持在地民俗文化，群益金鼎證券未來將參與大甲鎮瀾宮遶境活動，持續結合金融專業、在地文化與創意行銷，打造有溫度、有陪伴感的金融服務體驗，與投資人一起迎接每一次市場挑戰，為財富之路增添更多安心與好運。

「媽祖保庇金」怎麼拿？>>https://capital6005.com/pjGGy