壽險業1月新契約保費衝1565億年增7成 投資型銷售旺

壽險公會統計顯示，今年1月新契約保費收入合計新台幣1565.64億元，年增74%，其中，1月投資型保單新契約保費收入達751.9億元，年成長率高達98.4%。壽險公會指出，投資市場熱絡，帶動民眾對投資型保單信心，加上壽險攜手通路，推升銷售動能。

壽險公會今天發布最新統計，若同時考慮「非保險合約」的收入，2026年1月壽險業保費收入為3134億9100萬元，年成長48.5%，其中初年度保費收入為1565億6400萬元，年增74.1%，續年度保費收入為1569億2800萬元，年成長29.5%。

觀察1月單月表現，1月新契約保費收入合計1565.64億元，年增74%，其中，1月傳統型保單新契約保費收入813.74億元，年增56.3%，投資型保單新契約保費收入751.9億元，年成長98.4%。

今年元月保單銷售動能強勁，壽險公會分析，以傳統型保單來看主要有4原因，一是美國聯準會（Fed）利率不變，在市場降息環境下，現行美元保單利率水準仍具吸引力，二是壽險業今年正式接軌IFRS17及新一代清償能力制度，為厚實合約服務邊際（CSM），業者積極推動期繳型與保障型保險商品。

三是因應超高齡社會趨勢，壽險公司持續開發美元固定利率養老保險商品，滿足民眾退休規劃與傳承需求；四為強化壽險公司資產負債管理及幣別匹配度，積極推動保險商品轉型，增加銷售美元計價保險商品比重。

至於投資型保單，壽險公會解釋有2關鍵，第一，延續2025年底投資市場熱絡氣氛，全球主要股市表現穩健，增加民眾對投資型保單信心，推升新契約保費成長動能；二是壽險公司積極深化與銀行通路的合作，結合壽險保障、銀行理財服務與投信的投資專業，持續推出貼近民眾的商品。