加強控管壽險業風險 傳金管會擬要求A級以下主權債提列準備金

彭博資訊報導，金管會考慮要求壽險公司就評等低於A的主權債部位提列風險準備金，藉此加強控管壽險業7,000億美元海外投資組合風險。

知情人士向彭博資訊透露，計算這些風險計提的具體方法仍處於討論階段，計畫最終細節可能調整；金管會拒絕向彭博資訊置評。

根據目前規定，我國保險公司禁止投資垃圾級公司債和非主權債，買進投資級公司債和非主權債券則需要提列資本。金管會本周承諾強化壽險業者外國債券部位信用監管與揭露機制，特別瞄準主權債。

由於國內固定收益商品短缺，壽險業者長期以來一直在國外尋找報酬率較高標的。官方數據顯示，截至2025年11月壽險業對哥倫比亞總曝險達到新台幣1,385億元（44億美元）。金管會主委彭金隆1月向立委表示，光是南山人壽就持有新台幣629億元的哥倫比亞債券。