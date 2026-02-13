拓展北美業務版圖 土地銀行休士頓代表人辦事處正式開業
為因應台商企業持續擴大對美國市場之投資布局，並深化對北美地區客戶的金融支持與服務能量，土地銀行持續拓展海外據點，於美國南部德州休士頓設立代表人辦事處，並於2月13日正式開業，為土地銀行北美業務發展再添重要里程碑。土銀董事長何英明於5日率領高階主管團隊前往休士頓，實地視察代表人辦事處籌設情形，展現深耕美國市場、服務台商企業決心。
休士頓為美國重要的能源、醫療及製造業重鎮，產業聚落成熟，近年吸引眾多台商前往投資設廠。為就近服務台商及當地企業金融需求，土地銀行於休士頓市中心設立代表人辦事處，服務據點位於 801 Travis Street, Suite 2025, Houston, Texas 77002, U.S.A.，強化在地聯繫與服務能量。
休士頓代表人辦事處主要營業項目為從事金融業務聯絡、諮詢及市場調查等服務，初期將以提供當地台商客戶前述服務為業務重點，扮演當地台商與美國東岸紐約分行及西岸洛杉磯分行之溝通橋樑，協助企業掌握投資環境，提供整合性的金融支援與服務。
土地銀行表示，除刻正籌設之東京分行外，未來將持續審慎推動海外據點發展，強化跨境金融服務能力，擴大國際金融版圖，提升於國際市場之競爭力。
