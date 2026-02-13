富邦金開門紅大賺百億元EPS 0.72元 北富銀、富邦證創同期新高

富邦金控（2881）1月自結合併稅前淨利131.7億元、稅後淨利101.2億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.72元。若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)之股票處分損益，富邦金1月調整後獲利197.6億元，調整後每股獲利為1.41元。此調整係2026年起保險業適用國際財務報導準則第17號(IFRS 17)，取消金融資產覆蓋法，部分金融資產重新指定為FVOCI會計科目，FVOCI股票處分損益不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘，同步提供調整後獲利，以呈現績效表現及配息來源。

富邦金說明，1月份各子公司營運績效優異，其中台北富邦銀行、富邦證券單月獲利創下歷史同期新高，富邦產險單月獲利創下歷史同期次高紀錄。各子公司獲利表現詳細說明如下：

富邦人壽2026年1月稅後淨利為28.1億元，包含FVOCI股票處分損益後，調整後獲利為122.7億元。保險業自2026年起開始適用IFRS 17，保險合約負債以現時利率衡量，承保面核心獲利提升，主係透過CSM釋放，穩定貢獻獲利，另接軌時負債成本率降至略低於2%(AUM基礎)，有利避險後經常性收益率與負債成本率維持正利差。未來商品方面，富邦人壽持續以分紅、利變及投資型商品為主軸，聚焦美元長年期高保障型壽險，並強化推動健康及意外險等高保障商品，重視價值創造，以提升新契約CSM為目標。富邦人壽個體1月初年度保費(First Year Premium)達210億元，較去年同期成長47%，以傳統分紅及投資型為主要成長動能，總保費收入(Total Premium)達493億元，較去年同期成長36%，預估皆排名業界第二。富邦人壽積極推動保障型及分期繳商品，1月個人健康及傷害險較去年同期成長16%，初年度等價保費收入(FYPE)達80億元，亦較去年同期成長8%。

投資方面，金融資產取消覆蓋法，部分金融資產重新指定為FVOCI會計科目，其中屬於權益類有價證券的處分損益，不計入當期損益，使投資面計入損益金額較往年下降，惟已直接反映於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘。因此，以調整後獲利基礎，呈現全公司績效表現及配息來源，本月加計FVOCI股票處分損益94.6億元後，調整後獲利為122.7億元，主要投資收益來源係利息收入、國內外股票資本利得、基金配息收入。股市方面，加權指數1月維持相對高檔，台股部位持續實現部分資本利得。債市方面，美國經濟表現良好，聯準會維持貨幣政策不變，1月份公債利率小幅走升。富邦人壽以穩定提升經常性收益、完善債券配置與資金管理為目標。匯市方面，1月份美元走勢呈現震盪整理，全月美元兌台幣升值0.1%。因應「保險業財務報告編製準則」法規修訂，富邦人壽經判斷符合台灣壽險業特殊罕見情況，引用公報規定，由董事會決議自2026年1月1日起將直接持有金融資產分類為按攤銷後成本衡量(AC)之債務工具且未指定外幣風險避險者，採用匯率攤銷法處理，後續仍將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險。

資本方面，整體資本水準維持良好，接軌我國保險業新一代清償能力制度 (Taiwan Insurance Solvency，TIS)清償能力無虞，公司持續密切關注匯率及市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行2026年1月稅後淨利49.1億元，較去年同期成長26%，創歷史單月新高。利息淨收益方面，1月份存、放款動能良好，分別較去年同期年增10%及13%，同時，淨利差提升帶動下，推升利息淨收益較去年同期成長29%。手續費淨收益方面，財富管理銷售動能持續成長，帶動整體手續費淨收益較同期成長39%。單月營收首度突破百億元，較同期成長27%。截至1月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,116%，維持良好資產品質。

富邦產險2026年1月稅後淨利13.1億元，創下歷年同期次高紀錄；加計FVOCI股票處分損益後，調整後獲利為14.0億元，主要來自穩健承保利潤表現及投資收益貢獻。接軌IFRS 17對產險承保面獲利影響不顯著，係因產險多屬短年期業務。投資方面，金融資產取消覆蓋法，部分金融資產重新指定為FVOCI會計科目，惟富邦產險相關調整有限，對損益影響不大。接軌IFRS 17後，富邦產險資本仍維持穩健。

在業務表現方面，1月整體簽單保費85.1億元，創下歷年單月新高佳績，較去年同期成長12%，個人保險及企業保險皆有雙位數成長，其中工程險及傷健險表現優異，單月簽單保費較去年同期分別成長41%及25%，成長動能亦優於市場均值。整體簽單市占率26.5%，較去年同期增加1.2%，續居市場龍頭。

富邦證券2026年1月稅後淨利16.5億元，較去年同期大幅成長262%，創歷年1月獲利新高，亦為歷史單月獲利次高紀錄。在手續費收入方面，受惠於股市交投持續熱絡，1月台股日均成交值逼近9,800億元，帶動經紀及財管業務收入分別年增149%與63%。此外， 1月大盤指數上漲約3,100點，使金融資產部位收入表現亮眼。

富邦投信2026年1月稅後淨利1.5億元，較去年同期成長61%，獲利動能持續上升。獲利主要受惠於國內外股權(含ETF)和全委(含私募)管理費收入分別成長46%、76%。管理資產方面，1月底總管理資產規模持續創新高，達1.2兆元，較去年同期成長44%，成長動能主要來自國內外股權基金(含ETF)及貨幣市場基金規模之增加。