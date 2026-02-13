年節消費旺 台新銀趁勢推「一money當先」信貸 助資金調度

國人資金調度需求強勁，根據聯徵中心統計，過去五年(2020年至2025年)，人均信貸金額提升約1.5倍，申貸人數亦成長近四成，顯見民眾對資金運用與個人財務規劃的需求日益提升。

隨著年節將至，節慶消費與居家汰舊換新需求湧現，台新銀行趁勢推出限時信貸專案「一money當先」，提供「低利率、低手續費」雙重優惠，手續費最低0元、利率0.01%起。相較市場多以短期優惠吸引申貸，台新銀行更著重減輕整體還款壓力，協助民眾靈活調度資金，讓金馬年理財一馬當先、搶占先機，資金布局更從容。

台新銀行觀察到，申貸客群重視貸款年限與還款彈性的核心需求。為此，於2025年底推出最長10年期信用貸款方案，協助客戶分攤還款壓力，提升資金運用彈性。相比市場上普遍7年期設計，更能貼近中長期理財與資金規劃需求。

此外，在服務體驗上，台新銀行持續投入數位信貸流程自動化建置，導入智能審核與撥款流程，使平均撥款時間縮短達84%。客戶從線上試算、申請到撥款，全程皆可一站式完成，展現台新銀行在流程效率與服務即時性上的領先優勢。

為協助民眾在申貸前掌握自身條件，台新銀行同步推出春節限定活動「馬上發財」，活動期間自2月14日至2月22日止，民眾只需完成「一分鐘信貸試算」，即可快速了解個人可適用的利率與額度，並可參加LINE POINTS抽獎活動，輕鬆規劃新一年資金運用。

台新銀行表示，未來將持續優化信貸體驗與產品設計，結合數位工具與優惠方案，協助民眾靈活規劃資金，在新的一年穩健掌握財務節奏，提前布局，開啟嶄新的理財起點。