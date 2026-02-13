台灣金聯攜手中興工程策略聯盟 新建案將導入「地震感知」專利防護

每到農曆年前，多數民眾都會到銀行趕換新鈔，有些人還會希望能拿到連號或者特殊號碼的鈔票，除了有收藏價值，也認為拿到連號新鈔能夠討個吉利。Threads上有不少人哀號想拿連號或特殊號碼的鈔票都拿不到，質疑是不是都被銀行給抽走？中央銀行曾在臉書解釋這些特殊號碼的鈔票在印製好後，就會特地拿去拍賣。

2026-02-13 09:51