快訊

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

小S回來了！拒絕反覆陷入低潮 宣布回歸「小姐不熙娣」

台美貿易協定簽署後車價降不降？ 賓士降、特斯拉卻不降

台灣金聯與中興工程簽 MOU 聯手守護居住安全願景

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍（圖左）13日與中興工程顧問公司董事長陳伸賢共同簽署「合作策略聯盟備忘錄（MOU）」，雙方將整合資產活化眼光與頂尖防震制振工程技術，共同為台灣打造更安全、韌性的高品質居住環境。圖／台灣金聯公司提供
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍（圖左）13日與中興工程顧問公司董事長陳伸賢共同簽署「合作策略聯盟備忘錄（MOU）」，雙方將整合資產活化眼光與頂尖防震制振工程技術，共同為台灣打造更安全、韌性的高品質居住環境。圖／台灣金聯公司提供

泛公股資產管理龍頭台灣金聯資產管理公司13日與國內工程技術領導者中興工程顧問公司正式簽署「合作策略聯盟備忘錄（MOU）」。雙方將整合資產活化眼光與頂尖防震制振工程技術，共同為台灣打造更安全、韌性的高品質居住環境。

台灣金聯董事長宮文萍於簽約儀式表示，台灣金聯成立25年來，已從單純的「資產管理者」轉型為「資產價值創造者」。為呼應政府落實「居住正義、永續三安」目標，台灣金聯不只提供產權清楚、透明的平價住宅專案，未來更將結合中興工程的「營造硬實力」，確保都更及新建案具備「價值工程」的高標品質。

此次合作核心在於資源互補。台灣金聯擁有豐富的資產處置經驗與充裕資金，而中興工程顧問團隊則擁有頂尖的防震制振技術與PCM（工程管理顧問）經驗。

未來，台灣金聯將於新建案中導入中興工程獨家的「防震制振專利設備」及「地震感知、房屋健康監測系統」，透過最新科技保護住戶安全。針對中南部建案，將藉重中興工程地方據點落實PCM管理，確保工程進度與品質達到「又快又好」的最佳化成果。

宮文萍強調，台灣金聯與中興工程均具備深厚的公股企業背景，雙方合作不以追求暴利為唯一考量，而是以「誠信與可靠」為優先。在變動的市場環境中，這種「公股保證」是民眾安居的最佳底氣，本次合作充分展現「一加一大於二」的力量，共同建構永續、安全的城市未來。

金聯 建案 永續

延伸閱讀

全台首座校園停車場兼蓄洪池 彰化鹿港洛津國小啟用

鄭麗君：對等關稅15%不疊加 美行政程序完成後生效

嘉市鐵路高架水上車輛基地聯外道路通車 迎春節連假紓解壅塞交通

基市搜救犬隊成軍 市府與工作犬協會、2動物醫院簽MOU

相關新聞

年節消費旺 台新銀趁勢推「一money當先」信貸 助資金調度

國人資金調度需求強勁，根據聯徵中心統計，過去五年(2020年至2025年)，人均信貸金額提升約1.5倍，申貸人數亦成長近...

台灣金聯攜手中興工程策略聯盟 新建案將導入「地震感知」專利防護

泛公股資產管理龍頭台灣金聯資產管理公司13日與國內工程技術領導者中興工程顧問公司正式簽署「合作策略聯盟備忘錄（MOU）」...

台灣金聯與中興工程簽 MOU 聯手守護居住安全願景

泛公股資產管理龍頭台灣金聯資產管理公司13日與國內工程技術領導者中興工程顧問公司正式簽署「合作策略聯盟備忘錄（MOU）」...

新台幣午盤貶3分　暫收31.49元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.49元，貶3分，成交金額6.91億美元

想換連號新鈔卻撲空？央行揭密：特殊號碼其實拿去拍賣了

每到農曆年前，多數民眾都會到銀行趕換新鈔，有些人還會希望能拿到連號或者特殊號碼的鈔票，除了有收藏價值，也認為拿到連號新鈔能夠討個吉利。Threads上有不少人哀號想拿連號或特殊號碼的鈔票都拿不到，質疑是不是都被銀行給抽走？中央銀行曾在臉書解釋這些特殊號碼的鈔票在印製好後，就會特地拿去拍賣。

新台幣開盤升2分　為31.44元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.44元開盤，升2分

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。