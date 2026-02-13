台灣金聯與中興工程簽 MOU 聯手守護居住安全願景

泛公股資產管理龍頭台灣金聯資產管理公司13日與國內工程技術領導者中興工程顧問公司正式簽署「合作策略聯盟備忘錄（MOU）」。雙方將整合資產活化眼光與頂尖防震制振工程技術，共同為台灣打造更安全、韌性的高品質居住環境。

台灣金聯董事長宮文萍於簽約儀式表示，台灣金聯成立25年來，已從單純的「資產管理者」轉型為「資產價值創造者」。為呼應政府落實「居住正義、永續三安」目標，台灣金聯不只提供產權清楚、透明的平價住宅專案，未來更將結合中興工程的「營造硬實力」，確保都更及新建案具備「價值工程」的高標品質。

此次合作核心在於資源互補。台灣金聯擁有豐富的資產處置經驗與充裕資金，而中興工程顧問團隊則擁有頂尖的防震制振技術與PCM（工程管理顧問）經驗。

未來，台灣金聯將於新建案中導入中興工程獨家的「防震制振專利設備」及「地震感知、房屋健康監測系統」，透過最新科技保護住戶安全。針對中南部建案，將藉重中興工程地方據點落實PCM管理，確保工程進度與品質達到「又快又好」的最佳化成果。

宮文萍強調，台灣金聯與中興工程均具備深厚的公股企業背景，雙方合作不以追求暴利為唯一考量，而是以「誠信與可靠」為優先。在變動的市場環境中，這種「公股保證」是民眾安居的最佳底氣，本次合作充分展現「一加一大於二」的力量，共同建構永續、安全的城市未來。