央行表態…貨幣政策 不再只盯2%通膨率

中央銀行昨首度以完整報告形式，說明我國貨幣政策架構與操作策略，報告明確指出，若僅為達成單一百分之二通膨目標而調整政策，恐產生貨幣政策僵化與缺陷。央行經濟研究處處長曹體仁表示，此次資料公布源於前年啟動的貨幣政策架構檢視機制，歷經一年多盤點，去年並邀請學者專家參與討論，相關內容亦經理監事審閱，最終歸納出三項主要結論。

央行總裁楊金龍在去年央行第二季理監事會後表示，除非通膨率回落至百分之一點五以下，否則不會貿然降息。但到了第三季理監事會，楊金龍說，金融市場變化很快，尤其美國總統川普的政策導致全球局勢更難預測，所以說法應該修飾一下，對通膨數字的看法不該太過僵硬。

金融圈人士解讀，央行去年的架構討論中，應該認知到通膨已經不是國際主流評估利率政策鬆緊的關鍵條件。而截至去年第四季央行理監事會，國內的政策利率已經「連七凍」。

根據央行貨幣政策架構檢視報告，第一項結論指出，依國際貨幣基金（ＩＭＦ）對貨幣政策架構的分類，台灣與美國聯準會、歐洲央行及瑞士央行同屬「多元監控指標」架構，而非僅以單一通膨目標為核心。第二項結論則強調，因為外部衝擊與輸入性通膨影響顯著，通膨目標化制度對台灣這種小型開放經濟體並不完全適用，只緊盯單一目標，可能犧牲金融與匯率穩定。

曹體仁指出，央行不會為了達成百分之二的通膨目標而變動政策，物價穩定固然重要，但必須同時兼顧金融與匯率穩定，否則「緊盯通膨本身就可能形成貨幣政策的缺陷」。第三項結論則指出，目前央行透過利率管理、信用管制與匯率政策等多元工具的架構運作順暢，有助達成政策最終目標，也因此專家學者及理監事會成員均認為現行機制可持續維持。

央行以四大目標說明現行機制成果。首先，在促進金融穩定方面，歷經新冠疫情衝擊與美國快速升息及銀行風險事件，國內金融市場未出現明顯系統性風險。其次，在健全銀行業務方面，近年本國銀行逾放比維持在百分之○點一五至一七的低水準，備抵呆帳覆蓋率約百分之七五○，顯示資產品質與資本體質穩健。

第三，在維持對內對外幣值穩定方面，二○一八至二○二五年間台灣消費者物價指數（ＣＰＩ）累計漲幅約百分之十三點六，明顯低於英國、美國、歐元區與南韓等主要經濟體；新台幣匯率波動幅度相對溫和，有助維持購買力與金融穩定。第四，在協助經濟發展方面，二○一七至二○二五年台灣累計經濟成長達百分之卅六點六，表現優於多數主要國家。

曹體仁說，過去央行對貨幣政策的說明，多分散於季刊或理監事會會後記者會，此次是首度以完整報告方式對外系統性說明政策思維與操作策略，希望提升透明度與外界理解。