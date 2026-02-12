職場革命…金融業導入AI 員工有4大憂慮

金融業使用ＡＩ雖然有助於業務及管理推展的效率，卻也讓員工日益憂心工作權不保。全國金融業工會聯合總會（全金聯）針對受僱人數超過三千人的中大型民營銀行進行「金融業ＡＩ影響研究」調查，結果顯示金融業員工的憂慮。此外，全金聯也示警金融業徵才高度仰賴ＡＩ過濾衍生的副作用。

這份報告提出四大重點，包括第一，ＡＩ將提升雇主對新進員工的技能要求，未來金融業入行門檻恐變高；第二，因為銀行高層對於員工使用ＡＩ能力的要求增加，很多中高齡員工擔心因此考績差、被邊緣化，有提前失業的危機意識；第三，雖然引進ＡＩ後有助工作效率，但也發現經營高層相對給予更多工作量、工作節奏也更緊迫；第四，預期部門解僱機率上升，而且客戶互動、行政管理及考核更加依賴ＡＩ，甚至以ＡＩ評比的結果為主。

這份問卷主要針對銀行現職的櫃檯與放款、理財、金融商品銷售人員進行調查，大部分以中高齡員工為主。報告未點出，但全金聯高度重視的則是許多民營金融業徵才高度仰賴ＡＩ過濾的情況，全金聯秘書長韓仕賢指出，求職文件都會先經過ＡＩ過濾，且要求職者先錄下「短影片」，由ＡＩ影片的臉部表情、語調、情緒反應判讀是否適合該職務，很多求職者過不了關不是因為主管面試評核的結果，而是被ＡＩ刷掉。

全金聯：AI評鑑只能參考

全金聯理事長鍾馥吉、韓仕賢說，包括新進人員的任用、員工的考核，ＡＩ的評鑑只能作為參考，最後仍得由主管來決定，因為ＡＩ只能管理與統計「量」的部分，質的部分無法涵蓋。鍾馥吉舉臨櫃人員為例，每個人遇到客戶情況不同，遇到得花更多時間溝通的年長者等情形，等致平均每件案件處理時間較長，不能因此被認定為效率比較差。

不過，ＡＩ的使用並非全是壞事，以求職為例，韓仕賢說，雖然求職被ＡＩ刷掉對受試者很不公平，但另一方面，求職者的資料留在資料庫，有時仍會被ＡＩ物色為適合其他職務的人員，因而在數月之後通知面試其他職務，不至於一點正面意義都沒有。

據了解，勞動部對此也十分關注，畢竟全台灣的服務業提供超過百分之六十以上的就業機會，但近一年來許多服務業人員對於雇主使用ＡＩ都很憂慮，擔心工作被取代，一位知情人士說，勞動部正在研議「雇主使用ＡＩ對於勞工權益保障」的相關指引，並在今年一月五日開會研商。

根據「金融業ＡＩ影響研究」調查結果，在工作量部分，受訪人員認為ＡＩ的引入不見得能幫助員工紓壓，甚至多數員工認為因為運用ＡＩ，行方有更高的期待，使得員工的工作量與工時增加，同時也有近一半的人認為工作時程變得更加緊迫；此外，「資料蒐集與分類」與「文件、報告、簡報生成」，雖分別有三成與兩成左右員工認為所花費時間減少，但也有三成左右的人認為花在該兩項工作上的時間增加，而且超過三分之一的人認為在ＡＩ運用增加之後，反而「內部溝通與協作」花費時間在上升。

此外，在銀行內部也產生ＡＩ運用的極化現象，亦即主管級、收入愈高的人使用ＡＩ的頻率愈高，而且對ＡＩ使用的評價愈高，同時對升遷更有正向的預期，但收入較低、非主管人員則有相反的感受。