快訊

美股早盤／四大指數齊漲 美光飆高5%、輝達上揚1%

金融機構兼營恐掀排擠效應？VASP 業者另闢二類出路

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

VASP業者不僅需因應《虛擬資產服務法》上路後的合規要求，另一大隱憂是金管會於專法草案中預告未來金融機構得兼營虛擬資產業務，市場擔憂恐有排擠VASP業者的疑慮，面對國內加密市場的生存困境，VASP業者除了兼顧台灣市場要求，目光也轉向與其他產業合作或同步發展海外市場另謀生路。

有業者擔心專法上路後，若銀行有意進場，由於銀行資本雄厚、品牌信任度高，若正式投入兼營相同業務，對原有的VASP業者恐帶來衝擊，加上專法整體監理門檻高於現行的登記制，業者除了求能在台灣市場穩健經營，也同步評估前往其他法規相對開放的市場，如東南亞、日韓或美國等地發展的可能性。

另有業界人士分析，金融機構若要兼營，同樣須投入資金與人力，並建立獨立部門與合規機制，成本並不低。以交易平台為例，全體員工數約有三分之一至一半為法遵、內稽內控、洗錢防制與可疑交易申報（STR）等相關人員，屬於長期固定人力成本，這樣的編制對金融機構來說是否划算，也需評估。目前銀行大多對於穩定幣市場較感興趣，與其本業關聯性較高。

對於VASP業者來說，前提是台灣市場必須站穩腳步，否則貿然出海風險恐怕更高。尤其每個國家皆有不同監管制度與落地門檻，需尋找當地合作夥伴，並評估市場成熟度與成本，經營成本不見得比台灣便宜。

除了評估拓展海外市場的可能性，也有業者指出，若僅限於虛擬資產買賣，全球監管趨勢皆趨嚴，突破空間有限，因此同步關注與海外業者的技術或支付等異業合作，像是區塊鏈技術輸出、資安解決方案，或穩定幣跨境支付合作等，這類業務監管框架相對成熟，也可能成為另一條拓展業務的出路。

金管會官員則表示，金融機構本就具備資本與風控優勢，至於是否實際投入交易業務，仍須視各家策略而定，若金融機構採入股或轉投資方式參與，未必與現有VASP業者直接競爭，而是形成合作關係。

市場 專法 銀行

延伸閱讀

金管會預告修正強制險給付標準 保額拉高到300萬元

逾13年未調整 卓揆：強制車險保額將提高為300萬元、7月施行

保險局公布壽險業匯率會計新制配套 六大重點一次看

壽險投資國外公債 將設信評門檻

相關新聞

公股人事搬風！蕭玉美接華南金總座 李耀卿轉任兆豐票券董座

公股金融體系與財政部高層人事出現異動。財政部基於整體人事布局與業務推動需要，啟動多項人事調整，涵蓋華南金控（2880）、...

電子支付排名洗牌！ LINE Pay Money上線首月擠進前五

連加電子支付（LINE Pay Money）上線一個月，當月代理收付實質交易款項金額就超車一卡通（iPASS Money...

逾13年未調整 卓揆：強制車險保額將提高為300萬元、7月施行

行政院長卓榮泰12日接見強制車險倡議團體時表示，強制車險保額自2012年調升200萬元至今，已逾13年未調整，經責成金管...

壽險業年省900億元想當股息…免談！金管會上緊箍咒

金管會推動「外價金2.0」新制後，投資人最關心兩件事：壽險獲利會怎麼變？未來能否多發股利？金管會明確表態，新制核心在強化...

高市早苗干預消退 日圓換匯價0.2076作收、寫4個月新高

日圓近日走強，今日對新台幣收盤價臺銀牌告來到0.2076元，寫四個月來新高價，匯銀人士指出，首相高市早苗對日本央行的干預...

內控三長 金管會要求金控與銀行全面設置

金管會今日宣布預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案，其中有二大重點，一是包括風管、法遵、資安等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。