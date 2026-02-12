金融機構兼營恐掀排擠效應？VASP 業者另闢二類出路

VASP業者不僅需因應《虛擬資產服務法》上路後的合規要求，另一大隱憂是金管會於專法草案中預告未來金融機構得兼營虛擬資產業務，市場擔憂恐有排擠VASP業者的疑慮，面對國內加密市場的生存困境，VASP業者除了兼顧台灣市場要求，目光也轉向與其他產業合作或同步發展海外市場另謀生路。

有業者擔心專法上路後，若銀行有意進場，由於銀行資本雄厚、品牌信任度高，若正式投入兼營相同業務，對原有的VASP業者恐帶來衝擊，加上專法整體監理門檻高於現行的登記制，業者除了求能在台灣市場穩健經營，也同步評估前往其他法規相對開放的市場，如東南亞、日韓或美國等地發展的可能性。

另有業界人士分析，金融機構若要兼營，同樣須投入資金與人力，並建立獨立部門與合規機制，成本並不低。以交易平台為例，全體員工數約有三分之一至一半為法遵、內稽內控、洗錢防制與可疑交易申報（STR）等相關人員，屬於長期固定人力成本，這樣的編制對金融機構來說是否划算，也需評估。目前銀行大多對於穩定幣市場較感興趣，與其本業關聯性較高。

對於VASP業者來說，前提是台灣市場必須站穩腳步，否則貿然出海風險恐怕更高。尤其每個國家皆有不同監管制度與落地門檻，需尋找當地合作夥伴，並評估市場成熟度與成本，經營成本不見得比台灣便宜。

除了評估拓展海外市場的可能性，也有業者指出，若僅限於虛擬資產買賣，全球監管趨勢皆趨嚴，突破空間有限，因此同步關注與海外業者的技術或支付等異業合作，像是區塊鏈技術輸出、資安解決方案，或穩定幣跨境支付合作等，這類業務監管框架相對成熟，也可能成為另一條拓展業務的出路。

金管會官員則表示，金融機構本就具備資本與風控優勢，至於是否實際投入交易業務，仍須視各家策略而定，若金融機構採入股或轉投資方式參與，未必與現有VASP業者直接競爭，而是形成合作關係。