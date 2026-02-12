VASP 業者生存賽開打！金管會提強化監理三要求

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

虛擬資產服務業者（VASP業者）鴻朱科技日前驚傳結束營業，但這恐怕只是個開端，目前VASP業者正進入一場如魷魚遊戲的生存競賽，據了解，金管會提醒VASP業者強化監理的三大要求，一是隨經營業務疊加資本額，二是人力擴增，三是VASP公會需另外成立委員會致力於打詐和防洗錢，以符合未來的監管要求，若無法達標，恐成為壓垮業者的最後一根稻草。

據了解，未來《虛擬資產服務法》下設子法將明訂實收資本額最低標準，採「業務項目疊加」方式計算，意即當業者申請經營的業務越多，所需資本額越高。目前合規業者資本額多落在1億至2億元間，多數申請經營虛擬資產交換、交易平台、保管及移轉等四類業務；至於承銷因無人經營，業者自然不特別申請，借貸業務則是未來專法上路後特別開放的業務項目。若未來業者六項業務全數申請，市場粗估資本額門檻可能需提高至5億到6億元以上。

有業者私下坦言，這對台灣加密產業而言壓力不小，若業務範圍未同步擴大、獲利模式受限，單純提高資本要求將使業者經營更吃力，且原有投資人也會評估資金要放在其他產業，還是繼續留在這裡。業界認為，若希望產業健康發展，監理強度與市場開放程度應取得平衡。

其次是擴編人力，業內人士表示，為阻止用戶遭詐騙，異常交易監控或凍結帳戶偶爾會引發用戶投訴，客服單位成為擴編需求之一，另專法下的子法將規定如內部稽核、內控與資安人員必須為專職，實務上如有兼職情況則需增員；其三，在主管機關要求自律之下，VASP公會近期陸續成立多個委員會，目的為強化資安、打詐和洗錢防治，各派業者擔任召集人負責。

金管會官員則表示，子法將規定實收資本額門檻、朝業務項目疊加方向規劃，但目前確切數字仍在討論中，一般而言，提升資本額的方式是以向投資人募資為主。官員認為，這不見得會是個問題，若大股東持股比例過高，資金壓力自然較重，但若透過引進投資人、降低持股比例，則可降低大股東的資金負擔。

在時程方面，待專法通過後，業者須於9個月內提出經營申請，並於18個月內取得許可執照始可經營虛擬資產業務，不過，即使專法力拼今年上路，待行政院核定專法實施，外加金管會公告子法落地實施還需至少6～9個月，也就是說，業者達到經營門檻並遞件申請經營的時間至少還有1年半至2年的緩衝期。

