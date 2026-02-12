快訊

美股早盤／四大指數齊漲 美光飆高5%、輝達上揚1%

金管會推內控新規 三長制＋專責單位一年調整

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為強化金控銀行健全經營，金管會12日預告「金控及銀行內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案。重點包括設置風險管理長、法遵長及資安長三長制度，並明確建立隸屬總經理的專責單位。

部分金控與銀行尚未完成，金管會將給一年緩衝期。

金管會指出「三長」與專責單位可完備法遵、風險管理及資訊安全制度，強化內控功能。

據金管會初步調查，全體14家金控及38家銀行已完成法遵長設置；風管長仍有7家金控、23家銀行未設置；資安長僅2家金控尚未設置，銀行已完成。

專責單位設置仍有差距。法令遵循專責單位尚有4家金控、15家銀行未設；風管專責單位1家金控、2家銀行需調整；資安專責單位4家金控、15家銀行仍未符合規定。專責單位不得兼辦利益衝突業務。

銀行局副局長張嘉魁表示，考量組織與人員調整需求，主管機關提供一年緩衝期，並鼓勵銀行提前完成建置。此舉有助加速內控制度落實，確保金融機構經營穩健。

金管會預告修正強制險給付標準 保額拉高到300萬元

逾13年未調整 卓揆：強制車險保額將提高為300萬元、7月施行

保險局公布壽險業匯率會計新制配套 六大重點一次看

壽險投資國外公債 將設信評門檻

公股人事搬風！蕭玉美接華南金總座 李耀卿轉任兆豐票券董座

公股金融體系與財政部高層人事出現異動。財政部基於整體人事布局與業務推動需要，啟動多項人事調整，涵蓋華南金控（2880）、...

電子支付排名洗牌！ LINE Pay Money上線首月擠進前五

連加電子支付（LINE Pay Money）上線一個月，當月代理收付實質交易款項金額就超車一卡通（iPASS Money...

逾13年未調整 卓揆：強制車險保額將提高為300萬元、7月施行

行政院長卓榮泰12日接見強制車險倡議團體時表示，強制車險保額自2012年調升200萬元至今，已逾13年未調整，經責成金管...

壽險業年省900億元想當股息…免談！金管會上緊箍咒

金管會推動「外價金2.0」新制後，投資人最關心兩件事：壽險獲利會怎麼變？未來能否多發股利？金管會明確表態，新制核心在強化...

高市早苗干預消退 日圓換匯價0.2076作收、寫4個月新高

日圓近日走強，今日對新台幣收盤價臺銀牌告來到0.2076元，寫四個月來新高價，匯銀人士指出，首相高市早苗對日本央行的干預...

內控三長 金管會要求金控與銀行全面設置

金管會今日宣布預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案，其中有二大重點，一是包括風管、法遵、資安等...

