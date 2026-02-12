金管會推內控新規 三長制＋專責單位一年調整

為強化金控及銀行健全經營，金管會12日預告「金控及銀行內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案。重點包括設置風險管理長、法遵長及資安長三長制度，並明確建立隸屬總經理的專責單位。

部分金控與銀行尚未完成，金管會將給一年緩衝期。

金管會指出「三長」與專責單位可完備法遵、風險管理及資訊安全制度，強化內控功能。

據金管會初步調查，全體14家金控及38家銀行已完成法遵長設置；風管長仍有7家金控、23家銀行未設置；資安長僅2家金控尚未設置，銀行已完成。

專責單位設置仍有差距。法令遵循專責單位尚有4家金控、15家銀行未設；風管專責單位1家金控、2家銀行需調整；資安專責單位4家金控、15家銀行仍未符合規定。專責單位不得兼辦利益衝突業務。

銀行局副局長張嘉魁表示，考量組織與人員調整需求，主管機關提供一年緩衝期，並鼓勵銀行提前完成建置。此舉有助加速內控制度落實，確保金融機構經營穩健。