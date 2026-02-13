封關前夕 台幣一度升1角
外資交割款匯入帶動，新台幣兌美元匯價昨（12）日早盤走升，開盤不到15分鐘即升破31.4元關卡，盤中最高觸及31.378元，較前一交易日升值1角，不過午後外資匯入力道轉弱，加上央行調節，升幅收斂，終場收31.46元，升值1.8分，成交量18.57億美元。匯銀人士估計，昨日外資匯入約9億美元。
匯銀指出，昨天新台幣升值動能，主要來自外資尚未完成交割的台股買超款項陸續匯入，美元賣壓升高，推升新台幣匯價走強。台股11日封關，外匯市場當天爆出逾30億美元成交量，為近期罕見高量。原本市場預期台股封關後資金動能暫歇，不料昨日交投依舊熱絡。
匯銀分析，這波資金並非新一輪布局，而是先前外資買超台股後，部分交割款項尚未完成而匯入。今日新台幣匯市封關，在交割款匯入效應消化後，成交量可望縮小，封關價預料在31.5至31.6元間。
