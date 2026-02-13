金管會拍板匯率會計新制配套…壽險省避險錢 轉資本三門檻

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
金管會拍板「外價金2.0」方案，替匯率會計新制上鎖。聯合報系資料照
金管會昨（12）日拍板「外價金2.0」方案，替匯率會計新制上鎖。2026年起壽險業每年估可省下約900億元避險成本，但這筆錢必須「先存滿、再談認列」。

保發中心總經理詹芳書直言，在新制設計下，前五年恐難看到業者將省下的避險錢，嘉惠到自有資本。

壽險業匯率會計新制配套
關鍵在於金管會設下的三道財務門檻。詹芳書指出，第一，接軌TIS後，在未動用過渡借入資本前，業者資本水位須逐年提升，須靠自身力量改善體質。

第二，申請15年過渡措施後，須依還款目標按年、足額償還借入資本；第三，因避險下降而省下的成本，須累積到足以因應長期匯率風險的水位，並經金管會審查通過，才能按一定比例計入TIS資本。

換言之，壽險業要先補資本、先還錢、再存足準備金，才談得上動用這筆「省下來的避險錢」。

這套高門檻設計，源自匯率會計新制上路。自2026年起，壽險業長期持有海外債券的匯率變動影響數，不再按月全額認列，改依剩餘年限逐年攤銷，市場估算一年可省約900億元避險成本。

為避免會計利多淪為資本美化工具，金管會同步推出「四桶金」提存架構。

P是有匯兌利益時，自獲利提存至外價金；Q為降低避險後，因未避險曝險擴大，須從獲利固定提存至外價金。X為稅後盈餘提撥的特別盈餘公積；Y則是因避險下降、省下的避險成本，必須轉列特別盈餘公積。

監理分類上，P、X屬正常獲利提存，可全額認列資本；Q、Y則直接連動避險比率與風險上升，須符合前述三大條件，才能按比例計入TIS資本。

詹芳書坦言，2026年Q、Y雖然會增加，但不會計入資本；2027年起能否認列，仍取決於累積速度與還款進度。

金管會估算，四桶金若要存足，約需七到八年。以2025年底壽險淨曝險7.7兆元計算，既有三桶金提滿約2.6兆元，大約可以吸收34%匯損。

監理目標，是讓四桶金成為短期抗波動、長期「自我保險」機制，即使匯率長期停留高檔，也能穩定吸收衝擊。

業界解讀，「外價金2.0」等於把900億元利多鎖進保險箱。短期看，增資壓力難解；長期看，則逼業者用時間與獲利，換取真正可動用的資本空間。

壽險業 金管會 匯率

