農曆春節長假到來 金管會提醒4大防詐重點

中央社／ 台北12日電

2026年農曆春節假期長達9天，金管會今天提醒，詐騙集團可能利用春節期間民眾警覺心降低之際進行詐騙，呼籲民眾留意4大防詐重點，包括慎防假投資詐騙、轉帳須謹慎確認、妥善保管個人金融卡網銀密碼等資料，以及提高對可疑連結的警覺性。

民眾返鄉團聚、採買年貨與資金往來活動增加，金管會今天呼籲，民眾務必提高防範意識，妥善保管個人金融資料，避免財產損失。

金管會指出，春節期間4大防詐重點，第一，投資前小心查證，慎防假投資詐騙。詐騙集團常透過社群網站、通訊軟體或群組，以「過年賺外快」、「穩賺不賠」等話術吸引民眾投入資金。民眾投資或交易前，應慎選合法金融機構及金融商品，並應查證資訊來源與相關連結的正確性。

民眾也可到金管會網站查詢合法金融機構名單、聯絡電話及官方網址，必要時可撥打內政部警政署165反詐騙專線諮詢確認。

第二，金管會提醒，民眾匯款或轉帳前，應再次確認是否確實認識受款人，仔細核對帳戶名稱與帳號正確性，不要因一時匆忙而誤信不明請求。

第三，應妥善保管存摺、金融卡、網路銀行帳號及密碼等重要金融資料，絕對不可隨意交給他人，避險帳戶遭不法人士利用作為詐騙或其他犯罪工具；第四，春節期間，民眾若接獲來路不明的簡訊、社群訊息或不明連結，應提高警覺，避免隨意點擊或依指示操作。

金管會 詐騙

