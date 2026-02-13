中華開發資本聚焦科技新創

中華開發資本與水木資本共同管理的「水木開發基金」，已於去年12月完成最終輪募集關帳，基金規模逾33億元。

投資人包含多家半導體上市櫃企業，專注全球半導體產業，並聚焦北美矽谷與台灣半導體新創，延伸至半導體製程、軟體與服務領域，為台灣與全球，尤其是北美深科技新創，注入產業優勢驅動的動能。

水木開發基金最大特色在於，具備跨台美的產業連結與技術評估能力。水木資本核心成員為清華企業家協會創始成員，具備半導體、化工材料、資訊軟體等多元背景。

開發資本則擁有逾65年產業投資經驗與綿密的台灣產業鏈網絡，且涵蓋財務管理、法務與投後管理，建構嚴謹的投資流程與績效彙報機制。

水木資本董事長成群傑分享，本次募資快速成功展現市場對長期投資策略的高度肯定。

水木資本過往成功投資 Credo等具全球競爭力的新創公司，透過精準發掘具潛力的新創個案，結合深厚半導體產業人脈與跨台美供應鏈整合能力，協助企業加速技術商轉並成功對接資本市場。

開發資本總經理南怡君指出，開發資本致力於推動台灣產業升級與深科技布局，過往亦參與投資信驊等具領導地位的台灣晶片設計公司；水木資本則在半導體與創投領域展現高度專業性與策略視野。雙方在產業網絡、技術評估與跨境投資上的互補合作，使基金在成立初期即具備明確方向與穩固基礎。

目前，水木開發基金投資成果已逐步展現。2025年上半年，由水木開發基金領投、完成美國混合訊號IP解決方案領導廠商Omni Design Series A募資，為水木資本以及開發資本合作的重要里程。水木開發基金亦投資AI晶片新創Rivos，Rivos專注於RISC-V架構 CPU與平行運算處理器設計，致力提供現代AI與資料堆疊所需的高效能、低功耗架構。此外，水木開發基金也發揮影響力投資角色，擔任鋒霈環境科技股份有限公司2025年募資案領投方。