台企銀關懷中小企金融需求

在全球經濟局勢持續變動下，中小企業展現高度韌性與拚搏精神，台灣企銀（2834）身為金融國家隊的核心成員，透過親訪及社交媒體等複合通路，主動關懷中小企業面臨的挑戰與金融需求，截至目前累計關懷6.4萬家中小企業，關懷覆蓋率達100%。

面對國際關稅衝擊與營運挑戰，台灣企銀展現全國唯一中小企業專業銀行責任與使命，結合經濟部與財政部資源及多元化融資工具，穩定企業資金調度，截至2025年底，辦理經濟部「中小微多元發展專案貸款」，共核准6,933件、貸放金額約164.38億元；財政部「貿易融資利息減碼方案」，共核准186件、貸放金額約174.5億元，精準挹注資金活水降低企業受外部環境波動衝擊。台灣企銀亦於北中南舉辦六場「掌握關稅變局新契機」系列巡迴輔導講座，協助企業快速洞察市場趨勢與避險工具，從變局中尋找新契機。

台灣企銀長期秉持「中小企業最佳夥伴」的經營理念，關懷企業融資需求，致力打造全方位、零距離的金融服務體系，已於官網建置「企業融資商品專區」及「中小企業匯率避險專區」，並於全台125家營業單位設置「中小企業融資諮詢服務專區」，提供企業即時、專業的一站式金融諮詢與服務支援，企業如有資金調度、營運轉型或長期發展規劃等相關需求，皆可透過台灣企銀官網，預約專人諮詢企業融資，或撥打服務專線洽詢專人協助。

台灣企銀表示，未來將持續深化政策金融角色，結合政府資源與金融專業，與企業客戶建立長期夥伴關係，陪伴企業在變動的環境中穩健前行，共同為台灣經濟的永續發展注入穩定力量。