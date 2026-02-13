LINE Pay Money 代收付款項超車一卡通
連加電子支付（LINE Pay Money）上線一個月，當月代理收付實質交易款項金額就超車一卡通（iPASS Money）和悠遊卡。根據金管會銀行局統計，2025年12月電子支付總使用人數達3,765萬人，較2025年11月增加252萬人，主要源自連加電支正式上線新增的用戶數，當月總代收付款項約202.9億元，金額排名前五大為街口電子支付、全支付、玉山銀行、連加電支和一卡通。
截至去年12月底止，共有十家專營電子支付機構，以及20家兼營電子支付機構（含銀行及中華郵政），金管會銀行局副局長張嘉魁昨（12）日指出，12月電支總使用人數3,765萬人，較上月3,513萬人成長252萬人，主因是連加電支12月3日上線，單月新增約223萬人；當月代收付款項202.9億元，較上月217.2億元減少。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。