LINE Pay Money 代收付款項超車一卡通

連加電子支付（LINE Pay Money）上線一個月，當月代理收付實質交易款項金額就超車一卡通（iPASS Money）和悠遊卡。根據金管會銀行局統計，2025年12月電子支付總使用人數達3,765萬人，較2025年11月增加252萬人，主要源自連加電支正式上線新增的用戶數，當月總代收付款項約202.9億元，金額排名前五大為街口電子支付、全支付、玉山銀行、連加電支和一卡通。

截至去年12月底止，共有十家專營電子支付機構，以及20家兼營電子支付機構（含銀行及中華郵政），金管會銀行局副局長張嘉魁昨（12）日指出，12月電支總使用人數3,765萬人，較上月3,513萬人成長252萬人，主因是連加電支12月3日上線，單月新增約223萬人；當月代收付款項202.9億元，較上月217.2億元減少。