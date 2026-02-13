快訊

瘦瘦針不分科別皆能開 監管鬆散用藥亂象多 衛福部：加強掌握流向

強制車險保額增至300萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院長卓榮泰昨（12）日宣布，提高強制車險保額至300萬元，並自2026年7月1日施行，以回應外界期待，提高交通事故受害人基本保障。

卓榮泰昨接見強制車險倡議團體時表示，強制車險保額自2012年調升200萬元至今，已逾13年未調整，經責成金管會研議後，在不增加民眾保費負擔下，調高保額。

強制汽車責任保險法自1998年施行迄今已逾28年，累積理賠金額達3,397億元，764萬人次因此獲得保障，卓榮泰表示，考量外界持續反映因應物價與通膨指數逐年增加適時檢討調高強制車險保險金額，由金管會與交通部研議後獲得共識，為提供交通事故受害人更多保障，並兼顧強制車險整體財務狀況，現階段提高強制車險死亡給付及第一等級失能給付為300萬元。金管會昨日並且公布法規預告。

會中立委林月琴與賴惠員表示，強制車險已逾13年未調整，感謝卓榮泰及行政團隊釋放最大善意，回應公民團體之訴求，將保額調高至300萬元，後續希望金管會與交通部得串接相關違規資料，讓未來保額還有檢討調升之空間。

此外，台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜、台南市人本交通促進協會理事長余志祥、花蓮大車事故受害者家屬戴昌慶、門必斯行人安全促進會理事王淑美等代表亦提出交通安全管理及強制車險相關建議及配套措施。

強制車險 金管會 卓榮泰

延伸閱讀

逾13年未調整 卓揆：強制車險保額將提高為300萬元、7月施行

卓揆稱「接受新式核能」 國民黨酸：被現實打臉才跟上

美豬關稅傳減半 桃園呼籲中央保護本土養豬產業

影／關稅協定簽署在即 卓榮泰請託在野黨通過國防預算

相關新聞

職場革命…金融業導入AI 員工有4大憂慮

金融業使用ＡＩ雖然有助於業務及管理推展的效率，卻也讓員工日益憂心工作權不保。全國金融業工會聯合總會（全金聯）針對受僱人數...

AI助招募 「更專注人才本質」

人力銀行業者指出，ＡＩ被運用在招募只是基本篩選，例如篩選學歷等，若用在臉部辨識，有些會涉及容貌、年齡歧視，反而有觸法之嫌...

央行表態…貨幣政策 不再只盯2%通膨率

中央銀行昨首度以完整報告形式，說明我國貨幣政策架構與操作策略，報告明確指出，若僅為達成單一百分之二通膨目標而調整政策，恐...

金管會拍板匯率會計新制配套…壽險省避險錢 轉資本三門檻

金管會昨（12）日拍板「外價金2.0」方案，替匯率會計新制上鎖。2026年起壽險業每年估可省下約900億元避險成本，但這...

央行：房市信用管制見效 不動產放款集中度下降、信用資源結構改善

中央銀行昨（12）日公布最新「貨幣政策架構操作策略檢視報告」，針對外界高度關注的不動產議題，報告指出自2020年12月起...

七金控元月賺逾300億元

七家金控元月獲利陸續出爐，合計稅後純益305.6億元，突破300億元大關，中信金、兆豐金、華南金昨（12）日公布1月獲利...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。