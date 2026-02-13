強制車險保額增至300萬元

行政院長卓榮泰昨（12）日宣布，提高強制車險保額至300萬元，並自2026年7月1日施行，以回應外界期待，提高交通事故受害人基本保障。

卓榮泰昨接見強制車險倡議團體時表示，強制車險保額自2012年調升200萬元至今，已逾13年未調整，經責成金管會研議後，在不增加民眾保費負擔下，調高保額。

強制汽車責任保險法自1998年施行迄今已逾28年，累積理賠金額達3,397億元，764萬人次因此獲得保障，卓榮泰表示，考量外界持續反映因應物價與通膨指數逐年增加適時檢討調高強制車險保險金額，由金管會與交通部研議後獲得共識，為提供交通事故受害人更多保障，並兼顧強制車險整體財務狀況，現階段提高強制車險死亡給付及第一等級失能給付為300萬元。金管會昨日並且公布法規預告。

會中立委林月琴與賴惠員表示，強制車險已逾13年未調整，感謝卓榮泰及行政團隊釋放最大善意，回應公民團體之訴求，將保額調高至300萬元，後續希望金管會與交通部得串接相關違規資料，讓未來保額還有檢討調升之空間。

此外，台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜、台南市人本交通促進協會理事長余志祥、花蓮大車事故受害者家屬戴昌慶、門必斯行人安全促進會理事王淑美等代表亦提出交通安全管理及強制車險相關建議及配套措施。