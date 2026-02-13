七金控元月賺逾300億元

快訊

瘦瘦針不分科別皆能開 監管鬆散用藥亂象多 衛福部：加強掌握流向

經濟日報／ 記者葉佳華任珮云廖珮君／台北報導
七家金控元月獲利陸續出爐。 聯合報系資料照
七家金控元月獲利陸續出爐。 聯合報系資料照

七家金控元月獲利陸續出爐，合計稅後純益305.6億元，突破300億元大關，中信金（2891）、兆豐金、華南金昨（12）日公布1月獲利，其中，中信金單月稅後純益73.6億元、每股稅後純益（EPS）0.38元；兆豐金單月稅後純益41.5億元，EPS 0.28元，華南金稅後純益29.8億元，EPS 0.21元。

截至昨日為止，已公布2026年1月自結獲利的七家金控當中，元大金以EPS 0.48元，超越中信金EPS 0.38元暫居第一，永豐金EPS 0.35元也超越兆豐金EPS 0.28元，暫居第三位。

中信金1月稅後純益73.6億元，月增17.6%，年增7.9%，EPS 0.38元。中信金表示，子公司中國信託銀行1月放款及財富管理業務動能強勁，且有聯貸手續費挹注，淨利息與手續費收入表現優異，單月稅後純益58.9億元，繳出歷年同期最佳成績，較去年同期獲利成長46%，主要由於核心業務動能表現良好，以及淨利差擴大。

市場聚焦會計新制對金控、銀行及壽險公司獲利結構的影響。中信金表示，台壽元月獲利40.1億，主要源自IFRS 15下投資型保單的一次性會計調整收益（約40億餘），預期自2月起壽險獲利回歸平穩，雖有避險成本但仍有機會獲利，元月台壽外匯價格變動準備金為313億元。

兆豐金單月稅後純益41.5億元，較去年同期約成長27.5%，EPS 0.28元，雖然未創歷年同期新高，但也僅次於2024年1月的41.8億元。

兆豐金表示，主要是由銀行與證券、票券三大子公司助攻，其中，銀行受惠於台股上漲，財務操作相關收入增加，再加上手續費收入及利息淨收益皆同步表現亮眼，帶動銀行單月稅後純益32.1億元、年增17.7%；證券也因股市行情表現佳，拉抬經紀手收、自營及承銷部位獲利，兆豐證券單月獲利年成長逾1倍；兆豐票券主要則因台幣債券部位及利差皆有提升。

華南金1月稅後純益29.8億元，月增49%，年增51.2 %，EPS 0.21元，主要是銀行與證券子公司均較去年同期增加約4.5億元所致。其中，華南銀行1月稅後純益23.7億元，月增50%、年增23.5%。

