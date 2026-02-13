外匯存底偏重美元 三因素

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行最新「貨幣政策架構操作策略檢視報告」昨（12）日出爐，針對我國為何需較多的外匯存底以及外匯存底美元資產比重偏高之原因，央行提出三點關鍵因素；央行強調，我國為小型開放經濟體，對外開放程度高，且非 IMF會員國，緊急時無法取得外援；加以，新台幣不是國際準備通貨，主要國家央行與央行簽署流動性換匯協定（SWAP）之可行性不高，必要時僅能依賴我國外匯存底。

央行點出的三大因素因素。一、我國經濟對外依存度高，國人對外貿易與投資所使用的幣別以美元為主，約占 90%；外資跨境資本流出入我國亦使用美元；故外匯存底幣別配置須以美元為主，以配合支應我國外匯市場之美元流動性需求。

二、為充實我國緊急時之向外融資能力，央行平日與主要國際金融機構訂有債券附買回合約（repo），必要時可用外匯存底所持有之債券為抵押品，以緊急融資流動性；而美元計價債券，尤以美國公債為國際金融市場上最廣為接受之抵押品。

三、另美國債券市場深度與廣度皆居世界首位，外匯存底所持有之美債，於必要時能立即按公平市價變現。

