央行：房市信用管制見效 不動產放款集中度下降、信用資源結構改善

中央銀行昨（12）日公布最新「貨幣政策架構操作策略檢視報告」，針對外界高度關注的不動產議題，報告指出自2020年12月起推動的選擇性信用管制措施，相關成效已逐步顯現，包括銀行不動產放款集中度下降、信用資源配置結構改善，以及房市交易量降溫、房價漲勢趨緩等現象。

報告內容也引發市場關注，是否意味著第七波信用管制措施未來有鬆動空間。

央行在報告中指出，自2020年12月以來，已七度調整「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，針對公司法人、自然人及高價住宅、購地、餘屋與工業區閒置土地等貸款項目，持續強化貸款成數、寬限期與風險控管機制，目的在於抑制投機需求、控管信用過度集中，同時維護金融體系穩定與銀行健全經營。

從執行成果來看，截至2025年12月底，全體銀行不動產貸款集中度已降至36.45%；同期間，不動產貸款、購置住宅貸款及建築貸款餘額年增率亦同步下滑。資產品質方面，本國銀行建築貸款與購置住宅貸款逾放比率分別為0.05%與0.07%，均低於整體放款逾放比率0.15%，顯示授量衡信風險仍屬可控。

在信用資源配置上，無自用住宅民眾購屋貸款占比提升至63.8%，都更與危老重建貸款占比升至24.4%，顯示銀行資金逐步導向首購族與都市更新等政策性需求，有助提升住宅市場自住比重與都市更新動能。

此外，房市面也出現降溫跡象。包括國泰、信義及內政部住宅價格指數在內的多項房價指標漲幅已明顯收斂，交易量亦較高峰期回落。央行認為，相關發展顯示選擇性信用管制措施已逐步發揮效果。

市場同時關注，央行總裁楊金龍去年第4季理監事會曾表示，房市尚未達到「軟著陸」條件，因此第七波選擇性信用管制未予鬆綁。此次報告強調成效浮現，是否為未來調整政策鋪路，引發外界揣測。

對此，央行經研處長曹體仁昨日說明，此次檢視為整體貨幣政策架構的系統性盤點，並非針對單一措施進行政策轉向評估。該檢討自2024年啟動，2025年11月舉辦外部研討會，12月提交理監事會審閱，歸納三項結論，包括確認採行多元指標框架、小型開放經濟體不宜採嚴格通膨目標化，以及央行三大政策傳導機制運作順暢。

曹體仁強調，央行進行架構檢視並無固定「每五年一次」的時程，而是視國內外經濟金融情勢變化，適時機進行全面性與系統性評估。前一次檢視為2020年。