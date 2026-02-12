壽險業年省900億元想當股息…免談！金管會上緊箍咒

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。 圖／本報資料照片

金管會推動「外價金2.0」新制後，投資人最關心兩件事：壽險獲利會怎麼變？未來能否多發股利？金管會明確表態，新制核心在強化資本與韌性，不會成為現金股利的來源。

保險局副局長蔡火炎說，股利發放本就涉及公司股利政策及金管會審查機制。金管會立場是優先強化資本水位，而非鼓勵多發股利。即使制度上路，現行審查機制仍會把關，確保公司財務體質穩健。

在損益面上，「Q」提存數會隨壽險公司淨曝險金額提高，增加外價金提存，將會衝擊稅前盈餘；「Y」的提存計算也較過去更為嚴格，稅後純益提存效果會更強，對獲利形成壓力。

更關鍵的是，Y準備金設有明確用途限制。第一，不得用來彌補累積虧損；第二，只能作為盈餘轉增資，也就是股票股利來源；第三，禁止轉為現金股利。

換言之，這筆因避險下降而省下的成本，不可能成為現金股利財源。

金管會強調，公司未來能否發放現金股利，仍取決於省下避險錢以外的本業經營與投資獲利表現。

若未來仍有穩定現金股利，代表來自實質經營成果，而非受惠於新制度安排。

股利 金管會 壽險公司

