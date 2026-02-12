電子支付排名洗牌！ LINE Pay Money 上線首月擠進前五

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

連加電子支付（LINE Pay Money）上線一個月，當月代理收付實質交易款項金額就超車一卡通（iPASS Money）和悠遊卡！根據金管會銀行局統計，2025年12月電子支付總使用人數達3,765萬人，較上月增加252萬人，主要源自連加電支正式上線新增的用戶數，當月總代收付款項約202.9億元，金額排名前五大為街口電子支付、全支付、玉山銀行、連加電支和一卡通。

截至去年12月底止，共有10家專營電子支付機構，以及20家兼營電子支付機構（含銀行及中華郵政），金管會銀行局副局長張嘉魁指出，12月電支總使用人數3,765萬人，較上月3,513萬人成長252萬人，主因是連加電支12月3日上線，單月新增約223萬人；當月代收付款項202.9億元，較上月217.2億元減少，主因是11月有雙11促銷活動墊高基期，且歷年12月通常較11月略微下滑，其次是一卡通與LINE Pay合作結束，短期內對部分交易金額也產生影響。

此外，電子支付當月辦理國內外小額匯兌金額約157.9億元，月減約25.9億元；當月收受儲值款項金額約276.2億元，月減約24.5億元；支付款項餘額約155.1億元，月減約33.3億元。張嘉魁表示，國內外小額匯兌金額和當月收受儲值款項都因為一卡通和LINE Pay合作關係的結束而受到影響。

從單月代收付款項變動情形來看，去年11月金額排名前五大為全支付59.43億元、街口支付58.40億元、一卡通40.95億元、玉山銀行21.34億元和悠遊卡12.59億元；到了12月份連加電支上線後，排名大洗牌，分別為街口支付55.44億元、全支付51.85億元、玉山銀行24.51億元、連加電支19.86億元和一卡通16.9億元，連加電支直接超車一卡通和悠遊卡，擠進第四名。

張嘉魁指出，從代收付款項來看，單月下降較多的是一卡通，不過一卡通也持續擴大異業合作場景和推動行銷活動等因應策略，後續的進展仍待觀察。

銀行局統計，去年非現金支付交易中，各種支付工具的金額占比以信用卡57.05%占大宗，其次依序為ATM轉帳購物24.45%、票交所ACH（例如水電費定期代收扣繳等）5.4%、電子支付5.24%、轉帳卡購物消費4.37%、全國繳費網2.6％，以及儲值卡0.89%；交易筆數占比則由儲值卡41.58%占大宗，信用卡40.04%和電支8.42％排名二、三名。

一卡通 玉山銀行

相關新聞

台股休市台幣強升 出口商假期前提前結匯

台股休市期間，新台幣匯率卻明顯走強，引發市場關注。新台幣兌美元今（12）日盤中一度升至31.379元，升值幅度近2角，但...

高市早苗干預消退 日圓換匯價0.2076作收、寫4個月新高

日圓近日走強，今日對新台幣收盤價臺銀牌告來到0.2076元，寫四個月來新高價，匯銀人士指出，首相高市早苗對日本央行的干預...

內控三長 金管會要求金控與銀行全面設置

金管會今日宣布預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案，其中有二大重點，一是包括風管、法遵、資安等...

央行首發貨幣政策檢視報告「定調3結論」 不緊盯通膨率2%

中央銀行首度以完整報告形式對外說明我國貨幣政策架構。央行經濟研究處處長曹體仁表示，此次資料公布，源於前年啟動的貨幣政策架...

保險局公布壽險業匯率會計新制配套 六大重點一次看

保險局今日正式公布壽險業匯率會計新制的配套措施，主要有以下的六大重點，包括：

新台幣盤中升破31.4元關卡 交割款集中匯入匯市再放量

新台幣兌美元匯價12日上午在外資匯入資金帶動下續揚走升，再度升破31.4元整數關卡，盤中最高來到31.378元，較前一交...

