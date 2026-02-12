金管會預告修正強制險給付標準 保額拉高到300萬元

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

為強化對汽車交通事故受害人之基本保障，行政院於12日表示，強制汽車責任保險保額將從200萬元提高為300萬元，金管會已研擬「強制汽車責任保險給付標準」部分條文修正草案，將於近期辦理預告。

本次修正草案重點有四，一是每一受害人每一事故的失能給付金額，將第一等級失能給付金額，自200萬元提高至300萬元，其餘各等級失能給付金額亦同比例增加；二是每一受害人每一事故的死亡給付自200萬元提高至300萬元；三是每一受害人每一事故的死亡給付、失能給付及傷害醫療費用合計給付金額，自220萬元提高至320萬元；四是明定本次修正條文施行日期為今年7月1日。

金管會表示，強制車險制度自1998年1月1日施行迄今已逾28年，截至2025年11月底止，累積保險理賠金額約3,397億元，約764萬人次獲得理賠，強制車險已發揮提供汽車交通事故受害人獲得基本保障的立法目的。不過，自去年5月起外界陸續反映強制車險保險金額自2012年調升為200萬元至今，已逾13年未調整，隨著物價與通膨指數逐年增加，建議強制車險保額亦應適時檢討調高保額，以減輕交通事故受害人經濟負擔。

經過金管會請保發中心研議並依強制汽車責任保險法規定與交通部會商，及提報強制車險費率審議委員會討論後，考量近年強制車險損失率逐漸改善，為提供汽車交通事故受害人獲得更多保障，並兼顧強制車險整體財務狀況，可朝提高保險金額方向推動，以滿足外界的期待，行政院並於12日表示，在不增加投保大眾保險費負擔下，將強制車險死亡給付及第一等級失能給付金額提高至300萬元。

金管會表示，為廣納各界意見，本次修正草案除刊登行政院公報外，亦將於金管會網站刊登修正草案、總說明及修正條文對照表，各界如有任何意見，請於公告日起60日內，至金管會「主管法規查詢系統」網站之「草案預告」網頁內陳述意見。

台股休市期間，新台幣匯率卻明顯走強，引發市場關注。新台幣兌美元今（12）日盤中一度升至31.379元，升值幅度近2角，但...

日圓近日走強，今日對新台幣收盤價臺銀牌告來到0.2076元，寫四個月來新高價，匯銀人士指出，首相高市早苗對日本央行的干預...

金管會今日宣布預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案，其中有二大重點，一是包括風管、法遵、資安等...

中央銀行首度以完整報告形式對外說明我國貨幣政策架構。央行經濟研究處處長曹體仁表示，此次資料公布，源於前年啟動的貨幣政策架...

保險局今日正式公布壽險業匯率會計新制的配套措施，主要有以下的六大重點，包括：

新台幣兌美元匯價12日上午在外資匯入資金帶動下續揚走升，再度升破31.4元整數關卡，盤中最高來到31.378元，較前一交...

