國人太會刷！2025年信用卡刷卡簽帳金額 破4.9兆元創新高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會公布2025年12月32家信用卡發卡行的簽帳金額，共約4,537億元，受到聖誕假期和歲末送禮消費挹注，12月信用卡簽帳金額刷出歷史同期新高，全年度亦創下新高紀錄，達4兆9,863億元，年成長6.42％。

根據金管會統計，截至去年12月底止，共有32家信用卡發卡機構，總流通卡數約6,049萬張月增0.12％、年增3.26%，總有效卡數約4,055萬張，月增0.2%、年增3.76%，當月簽帳金額約4,537億元，較上月的3,967億元增加約570億元，增幅達14.37%、年增7.97%。銀行局副局長張嘉魁表示，主要原因是11月29、30日適逢周末，部分簽帳金額入帳至12月，另有12月的耶誕節假期，帶動旅遊及歲末送禮消費需求。

張嘉魁指出，與2024年同期相比，2025年12月簽帳金額增加約335億元，增幅約7.97億元，主因是2025年12月25日放假、2024年同時間未放假，加上民眾使用信用卡及非現金支付習慣持續成長，導致信用卡刷卡消費金額逐年成長。

台股休市台幣強升 出口商假期前提前結匯

台股休市期間，新台幣匯率卻明顯走強，引發市場關注。新台幣兌美元今（12）日盤中一度升至31.379元，升值幅度近2角，但...

高市早苗干預消退 日圓換匯價0.2076作收、寫4個月新高

日圓近日走強，今日對新台幣收盤價臺銀牌告來到0.2076元，寫四個月來新高價，匯銀人士指出，首相高市早苗對日本央行的干預...

內控三長 金管會要求金控與銀行全面設置

金管會今日宣布預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案，其中有二大重點，一是包括風管、法遵、資安等...

央行首發貨幣政策檢視報告「定調3結論」 不緊盯通膨率2%

中央銀行首度以完整報告形式對外說明我國貨幣政策架構。央行經濟研究處處長曹體仁表示，此次資料公布，源於前年啟動的貨幣政策架...

保險局公布壽險業匯率會計新制配套 六大重點一次看

保險局今日正式公布壽險業匯率會計新制的配套措施，主要有以下的六大重點，包括：

新台幣盤中升破31.4元關卡 交割款集中匯入匯市再放量

新台幣兌美元匯價12日上午在外資匯入資金帶動下續揚走升，再度升破31.4元整數關卡，盤中最高來到31.378元，較前一交...

