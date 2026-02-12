國人太會刷！2025年信用卡刷卡簽帳金額 破4.9兆元創新高

金管會公布2025年12月32家信用卡發卡行的簽帳金額，共約4,537億元，受到聖誕假期和歲末送禮消費挹注，12月信用卡簽帳金額刷出歷史同期新高，全年度亦創下新高紀錄，達4兆9,863億元，年成長6.42％。

根據金管會統計，截至去年12月底止，共有32家信用卡發卡機構，總流通卡數約6,049萬張月增0.12％、年增3.26%，總有效卡數約4,055萬張，月增0.2%、年增3.76%，當月簽帳金額約4,537億元，較上月的3,967億元增加約570億元，增幅達14.37%、年增7.97%。銀行局副局長張嘉魁表示，主要原因是11月29、30日適逢周末，部分簽帳金額入帳至12月，另有12月的耶誕節假期，帶動旅遊及歲末送禮消費需求。

張嘉魁指出，與2024年同期相比，2025年12月簽帳金額增加約335億元，增幅約7.97億元，主因是2025年12月25日放假、2024年同時間未放假，加上民眾使用信用卡及非現金支付習慣持續成長，導致信用卡刷卡消費金額逐年成長。