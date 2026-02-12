LINE Pay Money營運首月成績揭曉 代收付、儲值款項一舉衝上前三

金管會銀行局揭露2025年12月電子支付業者最新數據。LINE Pay（7722）轉投資電子支付LINE Pay Money在12月3日正式營運，用戶數排名第六，但一個月內在代收付金額、儲值款項都居十大電支業者第三名。

根據統計，12月電支用戶前三高業者為一卡通iPass Money、街口支付、全支付，三家業者用戶均超過700萬戶，用戶數接近，彼此競爭激烈，iPass Money與街口用戶差距在2萬戶以內。LINE Pay Money當月累積用戶逾222.5萬戶，近期已宣布突破300萬戶。

在當月代收付金額方面，街口支付以55.43億元居冠，全支付51.84億元居次，LINE Pay Money以19.85億元躋身第三名，iPass Money僅約16.89億元，仍在積極開拓更多應用場景。

在當月儲值款項部分，iPass Money挾票證事業優勢，以94.33億元居冠，街口支付89.48億元，LINE Pay Money則為62.59億元。