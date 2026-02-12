公股人事搬風！蕭玉美接華南金總座 李耀卿轉任兆豐票券董座

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

公股金融體系與財政部高層人事出現異動。財政部基於整體人事布局與業務推動需要，啟動多項人事調整，涵蓋華南金控（2880）、兆豐票券、台灣金控、台銀人壽、土地銀行，以及財政部政務次長職務。據了解，財政部次長由高雄市政府財政局長陳勇勝陞任、華南金控董事將改由蕭玉美接任兼總經理、兆豐票券董事長則由李耀卿接任、台灣金控總經理施瑪莉再延長任期1年、台銀人壽保險公司副總經理林聖倫陞任、土銀副總經理林忠標陞任，相關人事案政院已核定。

前財政部政務次長李慶華於今年2月1日卸任，所遺職缺同意由高雄市政府財政局局長陳勇勝陞任。

而在公股金融體系方面，也迎來一波大變動，其中，華南金控本屆董事任期自2025年6月13日至2028年6月12日止，目前由李耀卿擔任董事兼總經理。據了解，華南金控將解除李耀卿職務；基於公股金融事業整體人事規劃考量，所遺職缺擬由兆豐票券董事長蕭玉美接任華南金控董事兼總經理。

兆豐票券為兆豐金控（2886）100%持股子公司，本屆董事任期自2025年4月8日至2028年4月7日止，目前董事長為蕭玉美。配合人事調整，兆豐金控擬解除蕭玉美職務，並由李耀卿接任兆豐票券董事長，形同兩人職務對調。

此外，台灣金控現任總經理施瑪莉自2024年8月上任迄今，考量業務銜接與經營穩定，同意其屆滿68歲後再延長任期1年，延任至2027年1月23日。

子公司方面，台銀人壽保險公司前副總經理陳宏傑於2025年7月5日辭世，所遺副總經理職缺，由現任風控長林聖倫陞任。

土地銀行前副總經理唐錦雲於2026年1月16日屆齡退休，所遺副總經理職務，將由授信審查部經理林忠標陞任。

華南金控 董事長 總經理

