中信金元月EPS 0.38元 中信銀獲利創同期新高

中信金（2891）公布2026年1月份自結盈餘，單月稅後純益73.67億元，每股稅後純益（EPS）為0.38元。

中信金表示，子公司中國信託商業銀行1月份放款及財富管理業務動能強勁，且有聯貸手續費挹注，淨利息與手續費收入表現優異，單月稅後純益58.91億元，繳出歷年同期最佳成績，相較去(2025)年同期獲利成長46%，主要由於核心業務動能表現良好，以及淨利差擴大。

子公司台灣人壽保險公司1月稅後純益40.11億元，主要受到債券及基金評價利益，加上過往累積CSM攤銷，以及投資型保單改採國際財務報導準則第15號重新衡量之影響。另外保險業務動能表現良好，新契約保費達164億元，較去年同期成長276%。